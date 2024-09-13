山東大學生暑假陪爬泰山暴瘦33磅　網民紛紛想入行(有片)

有傳媒指，今年內地大學生流行一種新兼職，就是「陪爬」泰山，旨在幫助體力和耐力較差的人完成登頂泰山的成就。山東有大學生表示，起初只想賺點生活費，沒想到自己一個暑假到現在竟然瘦了30斤(約33磅)，體脂率也下降。不少內地網民才知道有這種兼職，並紛紛表示想加入。

綜合《山海視頻》等內地媒體報道，每天約有5萬人爬泰山，爬泰山對於體力和毅力都有較高的要求，對於登山者是一次不小的考驗，因此衍生出了「陪爬」的行業，大學生擁有一定自由支配的時間，陪爬不僅可以鍛煉身體，還能賺生活費，「陪爬」泰山更成為山東當地大學生的熱門兼職。「陪爬」的大學生王同學表示：「這項兼職在我們學校還是挺火的，周末都能接兩單，馬上到國慶可能更多」據他在網上註明服務「白天陪爬200，夜間300」還「免費幫忙背包拿物品幫忙背孩子」。他說：「本來一開始只是想給自己多掙點生活費，沒想到一個暑假到現在竟然瘦了30斤，體脂率也下降了不少。」