山東大學生「儲蟲」放入網購零食再索賠　兩年得手43次賺逾8600元

山東一名男大學生自導自演把蟲放進網購零食裡，一再向商家索賠。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者李宗芳／綜合報道

網購食品中有異物，一次是巧合，若連續多達43次，應該事非尋常了。山東一名男大學生自導自演把蟲或異物放進網購零食，一再找商家申訴索賠，兩年多來，得手超過7800元人民幣（約8648港元），引起客服部門注意並報警處理，目前該涉事男子已被警方刑事拘留。

據《澎湃新聞》報道，湖北一企業客服人員2021年10月接獲客戶投訴，稱其零食中發現一隻蟲子，還有翅膀，吃過後身體不舒服，要求賠償200元人民幣（約222港元），本著相信顧客原則，隨即為其辦理相關賠償。

十幾個帳號交叉使用

此後類似投訴和索賠不斷出現，且異物越來越離奇，有些甚至是連賣家都叫不出名字的蟲子，以及生產環節完全不會出現的東西，例如麵包裏出現鋼絲球，且消費者皆拒絕寄回所謂的「問題」商品。

此事引發客服部門關注，並將相關資訊製作圖表後赫然發現，這十幾個帳號儘管使用不同的收貨位址和電話，但彼此是交叉使用的，遂於今年5月5日向武漢市公安局報案。

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