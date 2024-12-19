山東大學男大生偷食　將女友按地強吻求原諒　嚇得保安不知所措(有片)

近日山東一段男子當街強吻女子的影片在網上瘋傳，據悉是山東中醫藥大學一名男學生疑似偷食被女友發現，男生為求對方原諒，兩人發生爭執後，男生在食堂門口將女生按壓在地上強吻，連一旁的保安都不知要不要插手。最讓網民驚呆的是，校方表示，這對小情侶已經和好。
綜合《南方都市報》等內地媒體報道，影片顯示一對情侶發生爭執已一段時間，期間女生罵男生「出軌了」，男學生靠近並強行堵咀，女生揮手想掌摑他並怒斥：「別拿你親過別人的咀親我！我嫌臭！」但因體力懸殊，最終女生被男生強行抱住和親吻還倒在地上。有學生擔心事情鬧大，叫來學校保安，但保安看到兩人趴在地上姿勢曖昧，一時間不知所措，後來見女子求助，保安才上前試圖將男子拉開，卻遭到對方喝斥，據說最後雙方都被警員帶走。
網民：霸道總裁劇看多了吧！
至17日，山東中醫藥大學宣傳部工作人員表示，有學生報案後警方介入，涉事兩人已和好。亦有網民爆料指，有人看到男生摟著女生離開，令不少網民驚呆：「出軌，還能和好？」、「霸總(霸道總裁)劇看多了吧！」有人似乎不看好這段關係：「出軌是會一直出軌的，不要抱幻想！」、「絕配」、「遠離人渣」、「這女的如果和好會有苦頭吃的，命不好。」不過，亦有網民尊重小情侶的決定送上祝福。