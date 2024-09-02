山東女有臭狐 試婚紗被要求賠償 搞到報警最後咁處理

夏日炎炎容易出汗，惟伴隨臭狐問題卻讓人十分尷尬。山東一名女子日前在試婚紗時，卻因腋臭在婚紗上留下臭味，婚紗舖認為是其臭狐的味道，要求女事主賠償買下婚紗，事件最終報警處理，女事主決定賠償2,000元人民幣息事寧人，及後赴醫院進行手術治療，「在沒有恢復之前我不會再試婚紗的」。

賠2000元息事寧人後 赴醫院做手術 該名女網民上周六在小紅書以「我沒想到婚紗店因為腋臭會訛人」為題發文，稱她與男友明年結婚，近日一起前往當地一婚紗舖試婚紗。事主指，起初店員都非常客氣，邀請她挑選款式，事主亦選了兩件試穿。惟她試穿第一件後，把婚紗遞給店員，「剛接過去我就察覺她的臉色不太好看」，惟當時事主沒在意，結果第二件婚紗試穿了一下也不太合適，當她換好衣服準備離開時，店員和老闆娘卻稱婚紗被事主試穿後有一股味道，「應該是狐臭的味道」，並要求她作出賠償，買下第二件婚紗。

事主表示「當時我是又尷尬又生氣，我確實是有一點腋臭，再加上二樓沒有空調來回換衣服有點熱出汗，但總不可能就因此讓我們買下它吧？」事主與店員爭辯，最終報警處理。在警方的調解下，「我們沒辦法，也不想再繼續吵下去了」，事主向婚紗舖賠償了2,000元。及後她與男友一起赴醫院進行手術治療，也跟店方表明了歉意，「我確實有錯，其實狐臭並不是什麽大事，經過治療才知道，而且後悔為何沒有早點過來，就不會發生這種事了。最後，在沒有恢復之前我不會再試婚紗的。」

