山東女沖繩豪買70公頃無人島　今安排員工夏天旅遊

兩年前一名山東青島女子，網上自爆在日本沖繩買下70萬平米（約70公頃）的小島，還拍下超狂開箱影片引發網上熱議。如今她在抖音公布現況，表示自己其實沒住在島上，後來還創業成了連鎖咖哩飯餐廳的老闆，打算今年夏天去日本小島辦員工旅遊。

據《半島都市報》報道，島主是來自山東青島的張書卿，1989年生。因為到日本讀書，認識了日本出生的華裔老公。夫家很有錢，家族業務有部分是進行稀缺土地交易，因緣際會買下了沖繩最大無人島「屋那霸島」。

成交價不低於6000萬美金

張女稱在2020年12月買下小島，但因七八十年前島上曾有人住，島上被分割成很多份業權，從得知消息到產權交接完畢，前後花了四年的時間。

內媒報道，該小島起拍價為60萬人民幣（約63.7萬港元），實際成交價不低於6,000萬美金（約4.67億港元）。張女是通過合法途徑購入，但詳細價格不便透露，她現在身分也是島主，擁有該島嶼永久使用權。

張女買島後，曾在2023年登島並拍開箱影片。只見風景優美，四周的海水十分清澈，甚至可以看到不同品種的小魚以及珊瑚礁，還有整圈的白沙灘，中央則是大片森林，充滿綠意盎然的氣息。