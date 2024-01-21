山東女發現袋中金飾突然褪色現白點　竟意外救自己一命

山東一名女子有天發現化妝袋裏的金戒指發白，重新買了一副後，過幾天依然出現白點，這才想起應該是放在袋中的體溫計碎掉，消息曝光後，網友感嘆表示「這是救命金」。

原本以為是買到假貨

家住在山東威海的女子拍下影片，紀錄她在1個多月前，發現自己的金戒指、金耳環都發白了，原本以為是買到假貨，但是去金子店一驗，又發現是真金，於是她再買了一對金戒指，戴了幾天竟也出現小白點開始褪色。

隨後女子在化妝袋裏翻找有沒有會使金子腐蝕的物品，最後發現了水銀珠，這才想起來，先前袋內有放過體溫計，應該是不為意下碎掉了。