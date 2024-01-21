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中國
2024-01-21 09:45:22

山東女發現袋中金飾突然褪色現白點　竟意外救自己一命

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山東女發現袋中金飾突然褪色現白點　竟意外救自己一命

山東一名女子有天發現化妝袋裏的金戒指發白，重新買了一副後，過幾天依然出現白點，這才想起應該是放在袋中的體溫計碎掉，消息曝光後，網友感嘆表示「這是救命金」。

原本以為是買到假貨

家住在山東威海的女子拍下影片，紀錄她在1個多月前，發現自己的金戒指、金耳環都發白了，原本以為是買到假貨，但是去金子店一驗，又發現是真金，於是她再買了一對金戒指，戴了幾天竟也出現小白點開始褪色。

隨後女子在化妝袋裏翻找有沒有會使金子腐蝕的物品，最後發現了水銀珠，這才想起來，先前袋內有放過體溫計，應該是不為意下碎掉了。

可致汞中毒甚至喪命

水銀內含有汞，若與黃金產品接觸，就會形成金汞齊， 從而使黃金產品表面顏色變白、質地變脆，如果面積較大掉在地上甚至會破碎，體溫計被摔碎後，要進行妥善處理，否則汞蒸氣會通過呼吸道進入人體，如果碰到皮膚上的傷口，就會吸收到人體內，嚴重的話會變成汞中毒甚至喪命。

因此當水銀體溫計被摔碎後，要先將一張紙平鋪在地上，用小刷子將灑落在地面上的水銀輕輕掃到紙上，然後放入裝有水的瓶子裏，再將瓶子密封並貼上標簽，交給專業人士或相關部門處理，才能避免人體吸入。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）

家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖） 家居清潔時做足預防措施，降低使用化學物的風險（am730製圖）
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