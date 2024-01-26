山東女銷售員一年賣170輛保時捷　否認網傳用「特殊手段」：靠真誠待客

山東有一名超強女銷售員，在一年的時間內，賣出170輛保時捷，而她也透露，為了達到這樣的業績，自己每天都在加班，幾乎沒有任何的外出遊玩時間。

近期一名叫Molly的山東青島女銷售員，突然在網上成為討論話題，外傳她在一年內賣出了170輛保時捷，年收入達到300萬元人民幣（約332萬港元）。

澄清年薪不到180萬元人民幣

由於保時捷一台要價不斐，這樣的銷售量可說是相當驚人，因此網上議論紛紛，還有人質疑她是靠「特殊途徑」，才能取得這樣的成績。

Molly親上火線回應，她澄清自己的年收入沒有300萬元人民幣（約332萬港元），也不到180萬元人民幣（約198萬港元），自己認真工作，每天都在加班，沒有時間外出遊玩，社交平台上的所有內容也都與工作有關，此外，自己從未因為任何一筆成交訂單，和客戶外出用餐。