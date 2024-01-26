山東女銷售員一年賣170輛保時捷　否認網傳用「特殊手段」：靠真誠待客

山東有一名超強女銷售員，在一年的時間內，賣出170輛保時捷，而她也透露，為了達到這樣的業績，自己每天都在加班，幾乎沒有任何的外出遊玩時間。
近期一名叫Molly的山東青島女銷售員，突然在網上成為討論話題，外傳她在一年內賣出了170輛保時捷，年收入達到300萬元人民幣（約332萬港元）。
澄清年薪不到180萬元人民幣
由於保時捷一台要價不斐，這樣的銷售量可說是相當驚人，因此網上議論紛紛，還有人質疑她是靠「特殊途徑」，才能取得這樣的成績。
Molly親上火線回應，她澄清自己的年收入沒有300萬元人民幣（約332萬港元），也不到180萬元人民幣（約198萬港元），自己認真工作，每天都在加班，沒有時間外出遊玩，社交平台上的所有內容也都與工作有關，此外，自己從未因為任何一筆成交訂單，和客戶外出用餐。
很多客户比銷售員更了解產品
對於自己是如何達到這樣的銷售額，Molly透露，其實很多來看車的客戶，早已擁有不只一輛保時捷，因此他們對車子的了解，一定遠比銷售員來的還要透徹，所以更多時候，這些客戶看重的是銷售員的「真誠」，而這也正是自己的優勢。
隨後網上有消息傳出，本名牟倩文的Molly，自己就是一位保時捷Macan車主，她曾經表示自己非常喜歡保時捷品牌，並且熱愛把自己喜歡的東西分享給別人，這也成為她成功的秘訣之一。
而Molly的銷售實力其實早就備受肯定，她曾在去年4月中國北區的保時捷銷售競賽中獲得冠軍，並獲保時捷中國總裁及執行長柯時邁（Michael Kirsch）親自頒獎。
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