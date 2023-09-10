山東女髮質差遭婉拒服務後發難耍官威　理髮店慘遭稅局「密切招呼」（有片）

記者李宗芳／綜合報道
山東臨沂一名女子前往髮型店理髮，由於髮質粗糙乾燥，被店家婉拒提供用蛋白矯正直髮服務，竟當場勃然大怒出示證件，並且揚言「帶人來查」，不久後果真有稅務部門找上店來，讓理髮店老闆委屈PO文投訴。
「我一定會叫上我們大隊的人來」
據理髮店老闆徐先生發布店內監控影片，當天是8月30日上午9點40分許，該女子進店洗完頭後，造型師評估表示頭髮太乾了，無法做她想要的「蛋白矯正」。女子隨即生氣稱：「你做不做，做不做，這不能做嗎？你隨便，我今天要做」該女還2次拿出手機亮「證件制服照」並撂下狠話：「看著哈，等著我換衣服，我一定會叫上我們大隊的人來」。
徐先生向《瀟湘晨報》表示他一分錢都沒收，還免費給對方洗頭，不料事隔一天，9月1日，稅務局就來了2個人，說有人舉報他的店逃漏稅要查帳。由於店是今年5月1日才開業，還沒到稅務申報期，且是季度營業額未到30萬元人民幣（約32萬港元）的個體戶，不存在偷稅漏稅，稅務局人員回覆稱：「我們再答覆舉報的人，看他滿不滿意」。
涉事公職人員遭記大過處分
隔天稅務局通知徐先生，舉報人不滿意，要查他們開業到現在的每一筆帳、每天營業額，讓徐先生憤憤不平，怒傳監控影片：「我本來不想惹事兒的，跑這跑那的我感覺可憋屈了，這也太囂張了，稍微有點權力，就來欺壓別人」。
9月8日，山東郯城發布關於網傳「一女子濫用職權威脅理髮店」的情況通報，稱對涉事公職人員王某某給予記大過處分，責令涉事單位郯城縣農業農村局作出深刻檢討並通報批評。
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