山東女Cosplay《鬼滅》禰豆子遊動漫展遭趕　保安：不許穿和服(有片)

每逢動漫展舉辦，必定吸引大批愛好Cosplay喜歡的動漫角色入場參與，不但營造熱鬧現場氣份，亦成為動漫的特色活動。山東濟南近日亦舉辦了動漫展，一名女子在上周六(20日)神還原《鬼滅之刃》禰豆子的裝扮入場參與，詎料被保安阻截並驅趕，理由是不能穿和服。

日前有內地網民帳號「衝鋒號角」在微博上載片段，指一名山東濟南一名女生於20日穿和服木屐參加漫展被保安阻攔，保安解釋：這里是中國，主辦方規定不允許穿和服。詢問網民的看法。影片顯示，女子全身打扮可謂「神還原」成禰豆子的模樣，她在抵達動漫展會場未幾就遭保安攔下。保安指，妹子因為穿著和服和木屐，主辦方不允許她入場，並強調：「這裡是中國，我們這就不允許！」雖然女子要求和主辦單位溝通，但遭到保安強勢驅離，並一直尾隨監督她到大門，又並通知其他保安人員來「守住她」。