山東婦11元抽獎獲453呎海景單位　丈夫接通知以為係詐騙

內地一拍賣公司日前舉辦11元人民幣（約11.9港元）搶海景單位活動，一名人妻抱著姑且一試心態下標，不料竟真的標到42.07平方米（約453平方呎）的單位，當主辦單位致電通知，其丈夫以為是詐騙電話秒掛斷，差點丟了機會。
本來以為活動是「內定」
網傳影片中，平台官方致電得標女子，當時是由其丈夫接到電話，在得知來意後，電話那頭男子僅說了「再見」兩字，隨即果斷掛了電話。之後平台再次聯繫上女子，表示確實是官方平台：「活動真實有效，只需11元人民幣」。女子在確認後難掩激動之情，表示之前是老公接的電話，自己也早就想買威海的海景單位，本來以為活動是「內定」，沒想到自己真成了幸運兒。
據《南方日報》報道，該間海景單位是一間拍賣公司和阿里資產共同出資收購，為了「雙11」搞活動，目的在博取大眾關注和流量。地點位於山東威海乳山市，在網上曾因「低價海景房」而聞名。
類似戶型成交價在6.5萬到7萬
單位建築面積42.07平方米（約453平方呎），二手房交易平台上類似戶型的掛牌價為每平方米1,200元人民幣（約1,299港元）。該社區為樓梯房共有7層，拍賣房產位於頂樓，當地一名仲介向記者表示：「相當於一個閣樓，類似戶型成交價在6.5萬到7萬（人民幣）左右」。
據拍賣頁面上，阿里資產「11元搶海景房活動說明」，報名保證金金額為1元人民幣，每人每次可出價0.01元人民幣，被超越後可再次出價，不能自己超越自己的出價，當任一參與用戶出價達到11元人民幣，競價隨之結束，成功出價11元的用戶即為幸運用戶。記者注意到，相關房子拍賣有3,801人報名，經過1001次出價後成交，吸引了58,894次圍觀，相關話題閱讀量更是已超4,000萬。
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