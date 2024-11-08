山東婦11元抽獎獲453呎海景單位　丈夫接通知以為係詐騙

內地一拍賣公司日前舉辦11元人民幣（約11.9港元）搶海景單位活動，一名人妻抱著姑且一試心態下標，不料竟真的標到42.07平方米（約453平方呎）的單位，當主辦單位致電通知，其丈夫以為是詐騙電話秒掛斷，差點丟了機會。

本來以為活動是「內定」

網傳影片中，平台官方致電得標女子，當時是由其丈夫接到電話，在得知來意後，電話那頭男子僅說了「再見」兩字，隨即果斷掛了電話。之後平台再次聯繫上女子，表示確實是官方平台：「活動真實有效，只需11元人民幣」。女子在確認後難掩激動之情，表示之前是老公接的電話，自己也早就想買威海的海景單位，本來以為活動是「內定」，沒想到自己真成了幸運兒。