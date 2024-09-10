山東小六女遭男同學用尖物刺逾200下　教育局：未達霸凌標準(有片)

內地近日網上流傳影片，有家長反映女兒就讀山東省濟南市章丘區章丘雙語學校6年級時，被轉學來的同桌男生欺負，用錐子、圓規等尖銳物拮逾200次，章丘區教育和體育局調查後表示：「達不到校園霸淩的標準」，影片發佈後，章丘分管教育的副區長已帶隊去學校進行調查。

綜合《瀟湘晨報》、《貓頭鷹視頻》及《南風窗》等內地媒體報道，山東濟南一家長在周日(8日)晚發佈影片，聲稱女兒在6年級時遭同桌男同學校園霸淩，包括被鐵錐刺身體逾200下，連衣服都被刺出多個孔，女童亦被掌摑、毆打致指頭彎曲、被逼喝化學液體、吃紙等，女童向學校投訴卻遭校長恐嚇開除，家長報警但立案並給予處罰，但對方沒有任何道歉，男孩還在學校上學。章丘區教育和體育局安全科工作人員9日回應記者，指視頻中所提到的事情發生在半年前，在今年6月份，事發時，男孩和女孩都是章丘雙語學校6年級同班同學，並且是同桌。章丘區教育和體育局以及聖井派出所都參與了調查，而女方家長提供的證據中，有一些圖片是從網路上下載的。教育局當時展開詳細調查，還為此召開了防治欺凌的專題會議，最終仍認為未達到校園霸凌的標準。