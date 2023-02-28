山東少年按摩槍按眼球欲控制近視 結果導致白內障

近年不少人愛用按摩槍放鬆肌肉，緩解疲勞，但使用按摩槍其實有多項細節要注意，例如選擇合適力度、不能在同一位置停留太久，並要避開骨頭關節、受傷部位、頸部、脊椎附近及臉部等，沒想到山東濟南一名16歲男生竟然用按摩槍按摩眼球，結果導致外傷性白內障。

憑些許生物知識 用按摩槍「治療」近視

《山東商報》旗下「山海視頻」報道，正就讀高中二年級的李同學，在初中學習到的一些生物知識後，認為可以用按摩控制晶狀體和眼球前後徑長度，從而治療近視或者控制住近視度數，於是在升上高中後，開始使用按摩槍「實踐」這個「療法」。

李同學：按摩到「感覺眼球平整」

李同學表示，一感到眼睛疲勞，就會用按摩槍按摩眼球5至10分鐘，按摩到「感覺眼球出現了平整的現象，感覺不再那麼凸起不再那麼累」，如此持續半年後，確實感到眼睛疲勞得到緩解，檢查視力也發現近視沒再增加，「感覺挺管用就一直這樣」，直到近期按摩後感覺眼睛不舒服，眼球發紅，眼前像有大霧「矇查查」，才去醫院檢查。

醫生：持續敲擊眼球致晶狀體代謝紊亂異常

山東中醫藥大學附屬眼科醫院視光中心主任孫偉表示，李同學因用按摩槍持續敲擊眼球，造成外傷性白內障，「長時間通過這樣的物理按壓方式，會造成整個的晶狀體代謝紊亂和異常，出現白內障、青光眼等情況」，呼籲一旦眼睛不適，一定要遵醫囑治療。李同學亦感後悔，稱「我們都要愛護自己的眼睛，也不要把現在學到的這一點理論知識隨隨便便就運用到實踐當中，可能會有些不確定的風險」。