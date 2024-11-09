山東工人疑過勞死暴斃　家屬索償：8天加班41小時

山東省青島市傳出疑似過勞死事件，一名任職台資科技公司的39歲男子，日前在宿舍突然猝死，家屬悲痛欲絕，調查發現他8天加班共41小時，換算每天工時達13小時，家屬質疑公司疏失，要求賠償。 邢男與中介公司簽合約 《瀟湘晨報》報道，猝死男子邢丕俠，於上月6日進入青島冠捷科技公司工作，負責堆疊紙箱，但僅任職短短10天就於16日去世。報道指出，邢男於16日上午10時55分，工作中突然感到不適，於是請假回宿舍休息，下午2時30分左右，他去廁所沒有出來，50分鐘後家屬發現他昏倒在廁所，已經沒有意識，送醫後不治身亡。根據出勤紀錄顯示，他於6日至15日工作8天期間，累計加班41小時。

事發後家屬悲痛欲絕，認為邢男被迫超時工作，公司有嚴重疏忽，捧着他的遺像站在冠捷科技的門口，大聲哭喊。冠捷科技稱，邢男與中介公司簽的合約，屬於勞務派遣，但會與中介公司一同來協商處理。但家屬控訴，冠捷科技和中介公司不斷拖延，不積極處理，因此只好向社會求助。

「11個小時是很多製造業常態」 事件引發網友熱議，有人表示派遣人員的工作情形由聘僱公司調度，因此聘僱公司必須負責，因而大多都會判該公司賠償。還有人感嘆加班是製造業常態：「看了下時間，正常的⋯⋯11個小時是很多製造業常態。」