山東工人疑過勞死暴斃　家屬索償：8天加班41小時

山東省青島市傳出疑似過勞死事件，一名任職台資科技公司的39歲男子，日前在宿舍突然猝死，家屬悲痛欲絕，調查發現他8天加班共41小時，換算每天工時達13小時，家屬質疑公司疏失，要求賠償。
邢男與中介公司簽合約
《瀟湘晨報》報道，猝死男子邢丕俠，於上月6日進入青島冠捷科技公司工作，負責堆疊紙箱，但僅任職短短10天就於16日去世。報道指出，邢男於16日上午10時55分，工作中突然感到不適，於是請假回宿舍休息，下午2時30分左右，他去廁所沒有出來，50分鐘後家屬發現他昏倒在廁所，已經沒有意識，送醫後不治身亡。根據出勤紀錄顯示，他於6日至15日工作8天期間，累計加班41小時。
事發後家屬悲痛欲絕，認為邢男被迫超時工作，公司有嚴重疏忽，捧着他的遺像站在冠捷科技的門口，大聲哭喊。冠捷科技稱，邢男與中介公司簽的合約，屬於勞務派遣，但會與中介公司一同來協商處理。但家屬控訴，冠捷科技和中介公司不斷拖延，不積極處理，因此只好向社會求助。
「11個小時是很多製造業常態」
事件引發網友熱議，有人表示派遣人員的工作情形由聘僱公司調度，因此聘僱公司必須負責，因而大多都會判該公司賠償。還有人感嘆加班是製造業常態：「看了下時間，正常的⋯⋯11個小時是很多製造業常態。」
據冠捷科技（青島）公司官網介紹，位於山東省青島市高新區火炬路99號，由冠捷（香港）投資公司與青島華通國有資產運營（集團）有限責任公司合資成立，佔地面積215畝，現有員工800餘人。公司主營液晶電視、LCM模組的研發、製造、銷售及售後服務等業務，於2012年7月投產，是冠捷科技集團全球主要的電視生產基地。多年來，公司榮獲了「山東省百強台資企業」、「紅島經濟區突出貢獻單位」、「青島市環境友好單位」等榮譽。
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