山東德州凌晨5.5級地震10年來最強　至少126處房屋倒塌21人傷

記者李宗芳／綜合報道

山東省凌晨地牛翻身，德州市平原縣6日2時33分發生5.5級地震，震源深度10公里，北京、天津、河北等多地震感強烈。截至7時，震區已傳出有126處房屋倒塌、21人受傷，為山東近10年來最大地震。

據中國地震台網（山東地震台網）正式測定，6日2時33分59秒，在德州市平原縣（北緯37.16度，東經116.34度）發生5.5級地震，震源深度10公里。震央位於德州市平原縣王打卦鎮王打卦村附近。截至6日4時30分，共發生餘震52次，最大震級為3級。

地震震源深度10公里

據一名山東濟南網友發布的家中監控影片顯示，凌晨2點34分23秒時，畫面劇烈晃動。稍平緩了約兩秒鐘後，再次劇烈晃動，並能從影片中清晰聽見電動自行車的警報聲。

山東地震震源深度10公里，北京、天津、河北、河南、江蘇等均受影響，不少網友也表示震感明顯，還因睡夢中收到手機地震預警而驚醒。據北京強震台網記錄結果顯示，本次地震儀器烈度最大為III度，在通州區，全市大部分地區有感。