山東拐子佬入室搶嬰　爺爺為奪回孫子慘遭踩出眼球

18年前，內地山東泰安肥城市一名8個月大男嬰被人口販子入室搶走，4名疑犯去年落網，該案於2日開庭審理披露其冷血行徑，不僅對男嬰爺爺殘忍毆打，甚至將其眼珠狠狠踩出，令人髮指。
4名男子關掉全村電閘翻入家中搶嬰
綜合《揚子晚報》、《大象新聞》等內地媒體報道，該宗搶嬰案發生在2006年12月3日凌晨1時許，山東泰安肥城市王莊鎮一處姜姓人家中。據被搶走的男嬰「姜甲儒」母親喬守芬回憶，當晚4名男子關掉全村電閘，從院牆外翻入其家中，把姜甲儒爺爺拖到廚房毆打，奶奶想喊人求救卻被一名歹徒用鋼筋頂著喉嚨。
「姜甲儒」奶奶哽咽對記者表示，「他們把孩子爺爺打得渾身是血，眼珠子都被踩出來了！我被那人用鋼管頂著，根本不敢喊救命，只能眼睜睜看著他們抱走我孫子」。事後，姜爺爺將所有的責任都攬到自己身上，怪罪自己未能妥善保護孫子，7年後抱憾離世。
直到去年，「姜甲儒」終於被找到，4名嫌疑人也被警方抓捕，該案於4月2日在山東省泰安市中級人民法院開庭審理。庭審中，嫌疑人態度冷漠，部分嫌疑人甚至當庭翻供，互相推卸責任
疑犯毫無悔意甚至在法庭上抖腿
喬守芬表示，疑犯毫無悔意，甚至在法庭上抖腿，讓她感到極度憤怒，「他們用眼珠瞪著我，感覺是要吃了我，而不是我吃了他們」，希望法庭能對人口販子判處死刑，為孩子及家人伸張正義。
據悉，4名嫌疑人中有一人是姜家鄰居袁某貴，兩家人住宅相距僅2、300公尺，與「姜甲儒」爺爺平日以兄弟相稱，當年案發後，還假意安慰姜家爺爺。起訴書中指出，被許諾好處的袁某貴向其他嫌犯提供姜家資訊並帶領他們踩點。庭審中，袁某貴否認罪行並試圖推卸責任，但其他嫌疑人則咬住其扮演關鍵角色。
泰安市人民檢察院以涉嫌拐賣兒童罪，對4人提起訴訟。
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