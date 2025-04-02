山東拐子佬入室搶嬰　爺爺為奪回孫子慘遭踩出眼球

18年前，內地山東泰安肥城市一名8個月大男嬰被人口販子入室搶走，4名疑犯去年落網，該案於2日開庭審理披露其冷血行徑，不僅對男嬰爺爺殘忍毆打，甚至將其眼珠狠狠踩出，令人髮指。

4名男子關掉全村電閘翻入家中搶嬰

綜合《揚子晚報》、《大象新聞》等內地媒體報道，該宗搶嬰案發生在2006年12月3日凌晨1時許，山東泰安肥城市王莊鎮一處姜姓人家中。據被搶走的男嬰「姜甲儒」母親喬守芬回憶，當晚4名男子關掉全村電閘，從院牆外翻入其家中，把姜甲儒爺爺拖到廚房毆打，奶奶想喊人求救卻被一名歹徒用鋼筋頂著喉嚨。

「姜甲儒」奶奶哽咽對記者表示，「他們把孩子爺爺打得渾身是血，眼珠子都被踩出來了！我被那人用鋼管頂著，根本不敢喊救命，只能眼睜睜看著他們抱走我孫子」。事後，姜爺爺將所有的責任都攬到自己身上，怪罪自己未能妥善保護孫子，7年後抱憾離世。

直到去年，「姜甲儒」終於被找到，4名嫌疑人也被警方抓捕，該案於4月2日在山東省泰安市中級人民法院開庭審理。庭審中，嫌疑人態度冷漠，部分嫌疑人甚至當庭翻供，互相推卸責任