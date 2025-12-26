山東招聘公務員查網上言論　防範「投機分子」進入體制

山東近年在公務員錄用中，堅持將「政治標準」擺在首位，透過細化指標與優化流程，將政治素質考察「關口前置」。
其中最引發關注的措施是，相關部門聯合網信、公安等單位，核查重點人員在網絡社交平台的言論，旨在深入了解候選人是否具備「人前人後」與「網上網下」一致的真實表現。
甄別政治不合格人員
此舉被視為甄別政治不合格人員、防範「兩面作派」投機分子進入體制的重要手段，確保選人用人的政治關口堅不可摧。
綜合內地媒體報道，針對不同背景的報考群體，如在職人員、待業人員及應屆畢業生，山東實施差異化政治素質考察。考察體系圍繞政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力及政治自律等五大核心維度。政策明確列出「七類嚴重違反政治紀律不予錄用」的負面清單，以及「三類檔案涉嫌造假暫緩錄用」的情形。
非限制正常言論表達
官方稱，這項措施主要針對涉及重要崗位與部門的「重點人員」，核心目的並非限制正常的言論表達權，而是要核實其政治立場是否言行一致，防止那些說一套、做一套的投機者埋下政治風險。
輿論對於核查社交平台言論雖有「增加門檻」的疑慮，但分析認為，忠誠老實、言行一致是公務員的基本政治規矩。
