山東招聘公務員查網上言論　防範「投機分子」進入體制

山東近年在公務員錄用中，堅持將「政治標準」擺在首位，透過細化指標與優化流程，將政治素質考察「關口前置」。

其中最引發關注的措施是，相關部門聯合網信、公安等單位，核查重點人員在網絡社交平台的言論，旨在深入了解候選人是否具備「人前人後」與「網上網下」一致的真實表現。

甄別政治不合格人員

此舉被視為甄別政治不合格人員、防範「兩面作派」投機分子進入體制的重要手段，確保選人用人的政治關口堅不可摧。

綜合內地媒體報道，針對不同背景的報考群體，如在職人員、待業人員及應屆畢業生，山東實施差異化政治素質考察。考察體系圍繞政治忠誠、政治定力、政治擔當、政治能力及政治自律等五大核心維度。政策明確列出「七類嚴重違反政治紀律不予錄用」的負面清單，以及「三類檔案涉嫌造假暫緩錄用」的情形。