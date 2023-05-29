熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
中國
2023-05-29 14:30:00

山東水務集團董事長遭匿名舉報 夜總會「有償招待」被查

分享：

大陸網友爆料臨沂市水務集團董事長左國棟受邀至夜總會接受有償陪侍。（圖／翻攝紅星新聞）

記者李宗芳／綜合報道

大陸國家主席習近平中共18大上台後，提出「八項規定」整治政風，但有國營企業高層不理中央政策。27日有網友發文稱，山東臨沂市水務集團董事長左國棟受邀至夜總會接受有償陪侍，包廂中找來短裙女子左右陪侍，其喝花酒證據全被拍下，經相關單位核實，情況屬實，目前臨沂市紀委監委已介入調查。

臨沂市水務集團董事長左國棟被當地紀委監委調查。（圖／翻攝百度百科）

臨沂市水務集團董事長左國棟被當地紀委監委調查。（圖／翻攝百度百科）

匿名舉報信：希望給出一個合理的解釋

據《紅星新聞》報道，匿名者舉報信內容表示，臨沂市水務集團作為市政府授權管理、經營城市涉水事務的國有獨資公司，董事長左國棟受邀赴某KTV夜總會進行娛樂活動，期間接受有償陪侍，相關費用均由私營企業主支付，「領導幹部必須自覺接受群眾監督，領導幹部是人民的公僕，希望臨沂相關部門給出一個合理的解釋」。《臨報融媒》消息指出，臨沂市水務集團黨群工作科工作人員接受媒體採訪時表示，相關情況正在核實，市里相關部門正調查。正在臨沂水務集團巡察的臨沂市委第四巡察組工作人員表示，此前已收到關於左某的檢舉材料，會移交至相關部門進行處理。

天眼查顯示，臨沂市水務集團成立於2009年12月，註冊資本17.1億元。左國棟系該集團現任黨委書記、董事長、法定代表人，上一任董事長兼法定代表人系臧威望。2020年1月20日，該集團法定代表人由臧威望變更為左國棟。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受