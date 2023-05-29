山東水務集團董事長遭匿名舉報 夜總會「有償招待」被查

大陸國家主席習近平中共18大上台後，提出「八項規定」整治政風，但有國營企業高層不理中央政策。27日有網友發文稱，山東臨沂市水務集團董事長左國棟受邀至夜總會接受有償陪侍，包廂中找來短裙女子左右陪侍，其喝花酒證據全被拍下，經相關單位核實，情況屬實，目前臨沂市紀委監委已介入調查。

匿名舉報信：希望給出一個合理的解釋

據《紅星新聞》報道，匿名者舉報信內容表示，臨沂市水務集團作為市政府授權管理、經營城市涉水事務的國有獨資公司，董事長左國棟受邀赴某KTV夜總會進行娛樂活動，期間接受有償陪侍，相關費用均由私營企業主支付，「領導幹部必須自覺接受群眾監督，領導幹部是人民的公僕，希望臨沂相關部門給出一個合理的解釋」。《臨報融媒》消息指出，臨沂市水務集團黨群工作科工作人員接受媒體採訪時表示，相關情況正在核實，市里相關部門正調查。正在臨沂水務集團巡察的臨沂市委第四巡察組工作人員表示，此前已收到關於左某的檢舉材料，會移交至相關部門進行處理。

天眼查顯示，臨沂市水務集團成立於2009年12月，註冊資本17.1億元。左國棟系該集團現任黨委書記、董事長、法定代表人，上一任董事長兼法定代表人系臧威望。2020年1月20日，該集團法定代表人由臧威望變更為左國棟。

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