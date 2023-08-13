山東泰安高鐵站迫爆候車乘客坐地　被批付費按摩椅佔比太高

記者李宗芳／綜合報道

近年來，越來越多公共場所出現「付費按摩椅」，山東泰安高鐵站被爆料候車大廳近9成都是按摩椅，普通座椅數量明顯不足，逼得不少旅客得席地而坐。對此站方人員表示，普通座椅558個、按摩椅930個，僅62.5%並非網傳9:1比例。

其他高鐵站並無「免費入座」

網傳照片中，放眼望去泰安高鐵站候車大廳，密密麻麻好幾排都是按摩椅，幾乎每個座椅都有乘客坐著候車，絕大多數沒有付費使用。一些沒有座位的乘客則選擇在空地或樓梯上席地而坐。

綜合內媒報道，按摩椅上面寫有「免費入座，掃碼按摩」字樣，收費分三等級，為8.8至30元人民幣（約9.51至32.4港元）不等。來自西安章先生表示很多城市的火車站都有按摩椅，但是像泰安高鐵站佔比這麼高，數目超過普通座椅的情況並不多見，按摩椅佔總數20%左右就行。

《南方都市報》評論更稱泰安站已算不錯：「有的高鐵站的按摩椅，旅客如果不花錢，根本坐不下來。或是有專人在值守驅趕。」

普通座椅嚴重不足，乘客席地而坐。（圖／翻攝齊魯晚報）