山東泰山景區推出登山助力機器人　遊客大讚：唔使再驚攰唔夠體力

「登泰山而小天下」成為不少內地市民走春首選，為了不讓老年人或體力差者望之卻步，山東泰山景區在大年初二1月30日推出登山助力機器人開放試用，果真能輕鬆登頂，讓遊客大呼真管用！

遊客身著「機械裝甲」健步如飛地攀登泰山

綜合《泰山晚報》、《中新社》等內地媒體報道，這款登山助力機器人由泰山文旅集團和深圳市肯綮科技共同開發，日前首次在泰山景區內試用，遊客王先生身著類似科幻電影中「機械裝甲」後，隨即健步如飛地攀登泰山，引來周圍遊客紛紛側目。

王先生試用後興奮地向記者表示，「真的管用！戴上之後腿都不疼了，感覺像是有人在拉著我上山，科技感滿滿」；另一名來自濟南的遊客同樣大讚「穿上這個機器人，對我爬山有很大的幫助，剛才我試了一下，爬山的時候腿不費力，感覺比走平路都要輕鬆」。