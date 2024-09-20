山東海邊拾獲疑似龍涎香值800萬　北京遊客：執到層樓

近日，一名北京OL到山東省威海旅遊時，在海邊拾獲一塊約一公斤重的神秘物體，懷疑是「龍涎香」，有網友在看過影片後聲稱該「龍涎香」估值在800多萬元人民幣（約885萬港元）。不過，據專業人士稱，若該「龍涎香」為真，需要根據成色來估價。

據內媒《上游新聞》19日報道，北京OL王小姐近日在社交平台分享影片和圖文，自稱在山東威海的海邊撿到一塊疑似是「龍涎香」的物體，並描述其可以在水中漂起來，有油脂能點燃，剛撿到的時候它有點臭，放置一段時間後不臭了，也沒有異味。

一克價值8,000多元人民幣

王小姐的分享引來眾多網友關注，有人認為可能真的是價值不菲的龍涎香。16日，王小姐與內地網絡鑑寶部落客直播連線，對方根據該物體可以被點燃並冒泡，聲稱八成是真的龍涎香，一克價值8,000多元人民幣（約8,845港元），總價值800多萬元（約885萬港元）。王小姐興奮表示，若屬實，相當於「撿了套房」。

據報道，目前王小姐還在尋求線下的鑑定，以確定這個東西是不是傳說中的龍涎香。山東省威海市海洋發展局工作人員表示，先前並沒有聽說有人在該景區撿到龍涎香，可以轉達相關部門幫助進行鑑定。