山東淄博推「以舊換新」買樓活動刺激樓市　地產中介：電話快被打爆了

記者李宗芳／綜合報道
內地樓市低迷，北上廣深在內超過20個以上城市宣布實施「認房不認貸」政策，因燒烤成為網紅城市的山東淄博更加碼放大絕，推出房屋「以舊換新」，即房地產業者與房仲聯手，民眾前往新樓盤選房後，舊樓由中介協助出售，簡化買賣屋過程，並減少交易成本。
據《中國新聞周刊》報道，該活動由淄博市房地產開發協會和淄博市房地產經紀與評估協會聯合發起，「以舊換新」活動的核心概念，是通過房地產開發企業和房地產經紀機構聯手，為購房者優先提供優質房源，滿足置換需求，加速二手樓銷售成交，並推動房地產市場有序發展。同時，凡在淄博具有出售自有住房，購買新房意願的群眾均可參與。
由經紀機構協助客戶出售舊樓
基本流程為房地產經紀機構與潛在客戶溝通置換需求，簽訂房地產經紀服務合同後，潛在客戶前往與房地產經紀機構合作的新房樓盤選定新房，並與房地產開發企業、房地產經紀機構簽訂三方協議，並交納新房訂金。
之後，房地產經紀機構對意向客戶的舊樓進行查證、驗房、實勘等。同時，為了加速舊樓售出進度，開發商會支付一筆營銷費用給經紀機構，用於舊樓的售前裝修、保潔和製作短片等宣傳活動，經紀機構將在協議期限內協助客戶出售舊樓。
實際成交被指會遠低於預期
若舊樓在約定時間內售出，則購房群眾按約定流程辦理新建商品房購買手續，若期間無法賣掉，房地產開發企業按約退還訂金，營銷費用則由開發商和經紀機構共同承擔，購房者無需承擔違約風險。
淄博地產專家李元表示，關於上述營銷費用，根據房子情況價格不一，大概在幾萬元人民幣，且自從「以舊換新」購房活動發起後，許多購房者表達了興趣，關注度非常高，「電話快被打爆了」。
淄博一家房產中介門市店長告訴《中國新聞周刊》，雖然「以舊換新」看似噱頭十足，但實際成交會遠低於預期：「幾乎所有業主希望能將舊房賣得高一點，買的新房價格低一點」。
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