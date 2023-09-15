山東淄博推「以舊換新」買樓活動刺激樓市 地產中介：電話快被打爆了

記者李宗芳／綜合報道

內地樓市低迷，北上廣深在內超過20個以上城市宣布實施「認房不認貸」政策，因燒烤成為網紅城市的山東淄博更加碼放大絕，推出房屋「以舊換新」，即房地產業者與房仲聯手，民眾前往新樓盤選房後，舊樓由中介協助出售，簡化買賣屋過程，並減少交易成本。

據《中國新聞周刊》報道，該活動由淄博市房地產開發協會和淄博市房地產經紀與評估協會聯合發起，「以舊換新」活動的核心概念，是通過房地產開發企業和房地產經紀機構聯手，為購房者優先提供優質房源，滿足置換需求，加速二手樓銷售成交，並推動房地產市場有序發展。同時，凡在淄博具有出售自有住房，購買新房意願的群眾均可參與。

由經紀機構協助客戶出售舊樓

基本流程為房地產經紀機構與潛在客戶溝通置換需求，簽訂房地產經紀服務合同後，潛在客戶前往與房地產經紀機構合作的新房樓盤選定新房，並與房地產開發企業、房地產經紀機構簽訂三方協議，並交納新房訂金。

之後，房地產經紀機構對意向客戶的舊樓進行查證、驗房、實勘等。同時，為了加速舊樓售出進度，開發商會支付一筆營銷費用給經紀機構，用於舊樓的售前裝修、保潔和製作短片等宣傳活動，經紀機構將在協議期限內協助客戶出售舊樓。