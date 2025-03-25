山東漁船船長疑在公海被船員殺害拋屍 公安已立案船隻正返港

有內地網民近日在社交平台上發文稱，其身為船長的父親在印度洋公海海域被船員殺害拋屍，並稱該案已獲威海海警立案。威海海警局昨日通報稱，疑犯已被控制，涉事船隻正在返港，案件正在依法偵辦中。

有山東網民近日在社交平台上發文稱，其身為船長的父親在印度洋公海海域被船員殺害拋屍，並稱該案已獲山東威海海警立案。威海海警局昨日通報稱，疑犯已被控制，涉事船隻正在返港，案件正在依法偵辦中。

預計4月初靠岸

3月20日凌晨，小星（化名）在小紅書上發文稱，其身為船長的父親於3月11日在印度洋公海海域捕魚時被船員殺害並拋向公海，涉事船隻還在公海，該案已經刑事立案，疑犯被控制在船上。她表示已聘請律師，「無論怎麽樣，拼盡全力，也要爭取判他（嫌疑人）死刑」。