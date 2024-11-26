山東漢遺囑要求細20年嫩妻不得改嫁　法院裁決出爐

曾經有報道指，老夫少妻易有猜疑。山東一名男子因為患癌，為確保與年紀近20年的妻子的夫妻名份，遺囑要求妻子簽署「至死不得改嫁」協議。山東省濟南市市中區法院近日對有關遺囑作出裁決。

綜合《星視頻》等內地媒體報道，離異的老趙事業愈做愈好，在工作中結識比他年輕近20年的女大學生小麗。小麗年輕漂亮、聰明能幹，充滿了青春活力，讓老趙沈迷其中。兩人相處不久結婚，後育有一子。婚後5年，老趙被證實患上肝癌，他寫下一份遺囑，涉及名下的3個房產，其中一個房產由與前妻生育的兒子趙峰繼承，第二個房產由與小麗生育之子趙東繼承，第三個房產及家中全部存款、股票等全部由小麗繼承，但繼承的附帶條件為簽署「至死不得改嫁」協議，並保證嚴格執行，否則不得繼承遺產。遺囑立後不久老趙離世。法院經審理認為，老趙所立遺囑涉及第三個房產等明顯違背公序良俗原則，屬於法律規定的導致民事法律行為無效的情形，因此該條款應認定無效。老趙遺囑中被認定無效的部分財產，應按照法定繼承原則予以處理。法院酌定小麗繼承被繼承人老趙遺囑中被認定無效部分遺產份額的40%。