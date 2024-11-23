山東濱州市傳「煙火爆炸」致1死　濃煙狂竄玻璃碎滿地

山東省濱州市今日（23日）上午傳出一宗致命爆炸案。一社區發生煙火爆炸，威力相當驚人，滾滾濃煙直衝天際，造成十多層的玻璃碎裂，更導致一人不幸死亡。

根據內地《極目新聞》與《瀟湘晨報》，今天上午，有多名網友反映稱，在濱州市渤海二十路附近的信達國際花園城社區聽到巨大聲響，懷疑是燃氣發生爆炸。網傳畫面顯示，一社區樓棟上空有濃煙升起，約有十多層的玻璃發生碎裂，地上都是碎片，現場還能看到數名消防人員。據悉，傷者已送往濱醫附院治療。