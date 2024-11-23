山東濱州市傳「煙火爆炸」致1死　濃煙狂竄玻璃碎滿地

山東省濱州市今日（23日）上午傳出一宗致命爆炸案。一社區發生煙火爆炸，威力相當驚人，滾滾濃煙直衝天際，造成十多層的玻璃碎裂，更導致一人不幸死亡。
根據內地《極目新聞》與《瀟湘晨報》，今天上午，有多名網友反映稱，在濱州市渤海二十路附近的信達國際花園城社區聽到巨大聲響，懷疑是燃氣發生爆炸。網傳畫面顯示，一社區樓棟上空有濃煙升起，約有十多層的玻璃發生碎裂，地上都是碎片，現場還能看到數名消防人員。據悉，傷者已送往濱醫附院治療。
該社區附近一商家證實發生爆炸，事發當下他們還沒開店，營業沒有受影響。也有商家稱，巨響很大，「怎麽能聽不到呢，響得厲害，響了一次」。該商家稱，爆炸是發生在樓內，事發樓棟有23層，低層有不少玻璃被震碎，現場沒見起火，「現場什麽都圍起來了，我們沒能到跟前去」。
該社區的燃氣供應商濱州中油燃氣有限責任公司回應置評時表示，爆炸發生後，工作人員前往涉事社區調查，「但消防人員沒有讓我們的人上樓，說不是燃氣爆炸。我們的人員已經回來了」。
稍早下午1時半許，濱州經濟技術開發區管委會發布通報稱，11月23日上午8時6分，信達國際花園城社區發生「煙花（煙火）爆炸」，致1人死亡，多戶玻璃破損。目前，相關部門正在作進一步調查。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章