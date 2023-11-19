山東濱州舉辦企業家運動會　56歲市委書記表演連續13次引體上升惹熱議（有片）

11月17日上午，山東濱州舉辦了第二屆企業家運動會，不過開幕儀式結束後，卻出現了新亮點，濱州市委書記宋永祥走到了比賽區，一口氣做了13個引體上升，讓在場所有人驚呼連連。
設競技項目以及趣味嘉年華
運動會共設置競技項目，以及趣味嘉年華兩個大項，參賽者包括2023年金銀銅獅獎得主、濱州市企業家協會會員企業、2023年度「金星獎」獲獎單位代表等。
在開幕儀式結束後，擔任濱州市委書記，同時也是濱州市人大常委會主任的宋永祥，走到了比賽區，接着便開始表演引體上升。
「這要我做我做不到」
原本大家都以為他做一兩下就會停止，沒想到已經56歲的宋永祥體能超乎想像，雖然到後半段看起來有點筋疲力盡，但還是一連完成了13個才停下，讓在場所有人驚呼不已，拿起手機拍攝並給予鼓掌歡呼。
宋永祥生於1967年5月，曾任青島市委常委、政法委書記等職，2021年1月任濱州市市長，2022年1月任濱州市委書記。影片曝光後，雖然有人指宋永祥握桿的動作不標準，比標準動作不費力，但仍有不少網友紛紛稱讚「好強！」、「這要我做我做不到」、「他這個年紀能做到這樣代表身體素質很好」、「我一個都做不了」等等。
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