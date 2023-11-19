山東濱州舉辦企業家運動會　56歲市委書記表演連續13次引體上升惹熱議（有片）

11月17日上午，山東濱州舉辦了第二屆企業家運動會，不過開幕儀式結束後，卻出現了新亮點，濱州市委書記宋永祥走到了比賽區，一口氣做了13個引體上升，讓在場所有人驚呼連連。

設競技項目以及趣味嘉年華

運動會共設置競技項目，以及趣味嘉年華兩個大項，參賽者包括2023年金銀銅獅獎得主、濱州市企業家協會會員企業、2023年度「金星獎」獲獎單位代表等。

在開幕儀式結束後，擔任濱州市委書記，同時也是濱州市人大常委會主任的宋永祥，走到了比賽區，接着便開始表演引體上升。