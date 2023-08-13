山東烤魚店疑瓦斯氣爆已致2死2傷　兩層樓外牆完全炸掉（有片慎入）

待濃煙散去後，烤魚店與相鄰一家銀行損毀嚴重，兩層樓的玻璃和外牆已不見，震飛的玻璃門窗及外牆建築碎片散落在對面馬路上，現場一片狼藉，還有人受傷倒地。網傳更有人當場斷成兩截，另外有行駛中車輛被爆炸威力震到直接翻轉。

山東高密一家烤魚店，13日早上驚傳瓦斯氣爆，路口監視器拍下爆炸瞬間，兩層樓外牆玻璃全都炸飛，一旁銀行也被波及，網傳更有人當場斷成兩截，目前已知2人死亡、2人受傷，閃爆原因正在調查中。

行駛中車輛震到直接翻轉

據發布影片的網友告訴《極目新聞》記者，這是13日早上路過山東濰坊高密市鳳凰大街時拍下的一幕。事發地附近一商家則表示，當天早上這裡的確發生了爆炸，他的店就在離爆炸點數十米遠的地方，也受到了波及，好在當時店內沒有人，因此沒有人受傷。

《央視新聞》援引山東省應急管理部門消息，稱該起意外發生在7時15分左右，高密市朝陽街道鳳凰大街與家紡路的一烤魚店發生燃氣閃爆，經現場搜救和初步核實，已造成2人死亡、2人受傷，事故原因還有待調查。

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