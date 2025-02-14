山東狠母零下要6歲女裸體罰企　網民：不配做家長(有片)

過於嚴厲的管教方式，或會對孩子的自尊心造成傷害。山東省淄博市沂源縣一間燒烤店的老闆娘，竟讓未成年女兒赤裸上身在室外罰站，且當時氣溫為零下，涉嫌虐待兒童，就連丈夫也看不下去，雙方爆發爭吵。當地有關部門已介入，警方正在處理事件。

綜合《極目新聞》等內地媒體報道，事發於上周六(8日)凌晨，網傳影片顯示，事發生在沂源縣大觀園附近，當時氣溫不到0度，小女孩因不明原因惹怒母親，該名燒烤店老闆娘不允許女兒穿上衣，將女兒的上衣丟在一旁，讓孩子在室外罰站近1小時，夫妻倆為此引發爭吵。