山東狠母零下要6歲女裸體罰企　網民：不配做家長(有片)

過於嚴厲的管教方式，或會對孩子的自尊心造成傷害。山東省淄博市沂源縣一間燒烤店的老闆娘，竟讓未成年女兒赤裸上身在室外罰站，且當時氣溫為零下，涉嫌虐待兒童，就連丈夫也看不下去，雙方爆發爭吵。當地有關部門已介入，警方正在處理事件。
綜合《極目新聞》等內地媒體報道，事發於上周六(8日)凌晨，網傳影片顯示，事發生在沂源縣大觀園附近，當時氣溫不到0度，小女孩因不明原因惹怒母親，該名燒烤店老闆娘不允許女兒穿上衣，將女兒的上衣丟在一旁，讓孩子在室外罰站近1小時，夫妻倆為此引發爭吵。
網民：她幼小的心靈上刻下難以磨滅的創傷
附近多名商家透露，小女孩只有6歲，平時經常在附近玩耍，「身體應該沒什麽問題，警察來了，都處理了。」發片網民表示，當地有關部門已經介入處理，小女孩身體並無大礙。對此，轄區派出所工作人員表示，目前此事正在處理中。
事件曝光後，該名母親的做法引起大批網民狠批：「這個家長是不是覺得自己特別權威」、「有些人實在不配做家長」、「這種人為甚麽要生小孩，不愛就別生」；亦有不少人慨嘆女童所受的傷害：「太心疼了」、「孩子的童年真的要用一生來治愈」、「這樣的懲罰方式不僅是對她身體的傷害，更是在她幼小的心靈上刻下難以磨滅的創傷。」