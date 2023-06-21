山東男偷馬路水泥賣石料廠　警擒賊道：真稀奇

記者李宗芳／綜合報道

這年頭什麼都能偷，可你見過「偷馬路」的嗎？大陸山東濟南近日發生一宗令人匪夷所思的案件，當地有兩條馬路一夜之間「不見了」，水泥路面遭人大卸八塊搬走，警方獲報後循線追查，成功將竊賊逮捕，涉案男子對犯行坦承不諱，供稱將水泥路分割成塊後，變賣給石料廠。

路面被機械破碎 水泥塊消失無蹤

據《極目新聞》報道，該宗馬路竊案發生在新舊動能轉換起步區，日前有民眾發現他們村裏的水泥馬路不見了，只留下了兩條長長的空白土路基，隨即向警方進行報案，當地崔寨派出所員警隨即趕到現場瞭解。抵達案發地點後，只見水泥路面被機械破碎，水泥塊消失無蹤，只剩下兩條裸露的土路基。面對這種罕見案件，員警一度懷疑是誤會或者工程拆遷，然而經過進一步調查，確定「馬路確實被偷了」也忍不住喊出「真稀奇」。

警方循線追查鎖定村中一名釗姓男子，最終成功將其逮捕歸案，面對員警審訊「你為啥偷馬路？」釗男承認自己罪刑，他坦言由於村民都已經搬遷走了，他便私自將水泥路面分割成塊，並將其賣掉，還以為不會被發現。現釗某被依法刑事拘留。相關新聞一出，引來不少網友熱烈討論，直呼「真是什麼都偷什麼都不奇怪」、「開了眼了！第一次聽說偷馬路的」、「這是顛覆了我的認知，天下之大無奇不有」、「​百度了下，水泥路面還真能賣錢」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章