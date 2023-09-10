山東男婚前瞞性病、婚後嫖娼　法院拒妻離婚申請：存和好可能且要顧及孩子成長

記者李宗芳／綜合報道

近日山東省莘縣人民法院一起民事判決引發爭議，一名人妻不滿丈夫婚前隱瞞感染性病、婚後又嫖娼出軌，怒走法律途徑訴請離婚，不料判決出爐以「具有重歸於好的可能」駁回。

據《澎湃新聞》新聞報道，李姓女子與劉姓男子於2018年相識並自由戀愛，於2019年登記結婚，婚後生育一女。

從2021年到2023年未見面

根據李女陳述，劉男婚前隱瞞了傳染性疾病，婚後存在出軌等行為，對家庭不管不顧，其所作所為導致夫妻感情破裂。李女強調，雙方從2021年到2023年未見面，一直處於分居狀態，婚姻關係名存實亡，沒有和好的可能，請求法院依法判決二人離婚。

然而，在劉男的答辯中，他不同意離婚，並認為李女請求離婚是受到了其家人的影響。劉男強調，他和李女之間的感情並未徹底破裂，仍有重歸於好的可能。他表示將努力克服當前婚姻家庭中出現的困難，與李女共同面對生活的挑戰。