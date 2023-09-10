山東男婚前瞞性病、婚後嫖娼　法院拒妻離婚申請：存和好可能且要顧及孩子成長

記者李宗芳／綜合報道
近日山東省莘縣人民法院一起民事判決引發爭議，一名人妻不滿丈夫婚前隱瞞感染性病、婚後又嫖娼出軌，怒走法律途徑訴請離婚，不料判決出爐以「具有重歸於好的可能」駁回。
據《澎湃新聞》新聞報道，李姓女子與劉姓男子於2018年相識並自由戀愛，於2019年登記結婚，婚後生育一女。
從2021年到2023年未見面
根據李女陳述，劉男婚前隱瞞了傳染性疾病，婚後存在出軌等行為，對家庭不管不顧，其所作所為導致夫妻感情破裂。李女強調，雙方從2021年到2023年未見面，一直處於分居狀態，婚姻關係名存實亡，沒有和好的可能，請求法院依法判決二人離婚。
然而，在劉男的答辯中，他不同意離婚，並認為李女請求離婚是受到了其家人的影響。劉男強調，他和李女之間的感情並未徹底破裂，仍有重歸於好的可能。他表示將努力克服當前婚姻家庭中出現的困難，與李女共同面對生活的挑戰。
「刻意的強求不會有好結果」
法院認為，李女未提供充分證據證明二人夫妻感情已徹底破裂，且孩子正處於身體和性格發育形成的關鍵期，父母理應多予以關心和幫助，雙方離婚勢必對其成長和學習產生不利影響，雙方共同努力克服當前婚姻家庭中出現的困難，還是具有重歸於好的可能。綜合考慮後，做出了不准李女與劉男離婚的判決。
相關新聞引發網友熱烈討論，直呼無法理解法院判決：「都走到最後一步法庭上來了，打官司了，還不能證明感情破裂」、「兩年沒見面，應該能看出來離婚的決心有多大」、「刻意的強求不會有好結果，不如讓他們好聚好散」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章