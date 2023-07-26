山東男子夜市被小販嫌窮　怒花850元人民幣包起全部公仔面再掉落地

商販譏諷：吃不起就滾

影片中，身穿白Ｔ恤的年輕男子，一副怒氣沖沖地模樣，不斷將攤子上一包包公仔麵用力往地上砸，攤販在一旁冷眼旁觀未見上前攔阻，任由男子狂砸。綜合陸媒報道，7月24日晚，男子在臨沂一座夜市看到有攤在賣公仔面，他走去詢問價格，攤販表示加上雞蛋和菜葉等配菜，一碗公仔麵要14元人民幣，男子覺得太貴說了句「這麼貴啊？超市才幾塊錢一袋」。攤商聽了很不高興當場譏諷：「你吃不起就滾啊，別在這兒瞎逼逼」，年輕男子也不甘示弱，就和對方對罵起來，直說「你這麼多泡麵我都買了」，約莫有60多袋，男子掏出手機掃碼支付850元人民幣。隨後就拿起一袋袋泡麵猛摔，全部摔完後才轉身離開。這段影片在網上引發不少網友關注和評論，有些人覺得男子「很爽快，給自己爭了口氣」，有些人認為很傻，「白白浪費了錢和食物，中了激將法」。還有些網友批評這種發洩方式很無聊，「只是為了滿足自己的虛榮心而已」。

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