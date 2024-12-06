山東男申訴買海景樓無海景　經紀：沿海而建就叫「海景樓」

「一元海景房」心動嗎？四川省一名男子日前花了約42萬台幣，標下一棟位於山東的一元起標海景單位，豈料他得標後赫然發現，這處房子不但看不到海景，且閣樓擺張床就是「臥室」，讓他直呼上當。
「3房」包括兩間劏房
《瀟湘晨報》報道，這名李姓男子表示，日前他在網上看到這處位於山東省威海市的房子，1元人民幣（約1.07港元）起拍，一時興起投標試試看：「一元買房子嘛，也就是一塊錢、十幾塊錢的事。」
根據資料顯示，這處房子為3房1廳2衛，總面積約19坪（約676呎），位於最頂層的6樓，且有裝潢。歷經多輪競標，李男以94,000元人民幣（約10.1萬港元）標下這處房子，然而當他滿懷欣喜前去交屋，卻赫然發現根本不是那麼回事，所謂「3房」中的2房，其實是閣樓一道牆隔出的2個空間，擺上床就成了「臥室」，至於海景更是完全看不到。
經紀：放上床就是臥室
事後經紀公司稱：「我們這邊的房子，沿著海邊建的都叫『海景房』。如果是能看見海的，那叫『一線海景』。」至於閣樓隔出來的臥室，房仲說：「你能說它是客廳嗎？能說它是廚房嗎？你放上床，它就是個臥室。」
報道指出，事實上李男標到房屋所在的社區，類似格局的房子，出售價格約在9萬至16萬人民幣（約9.65萬至17.2萬港元）不等，李男得標價格並未特別便宜。報道引述律師表示，消費者開拍前，務必了解房屋格局、面積、裝潢、產權、周邊環境等，切勿貪便宜衝動出價，否則因自身過失可能得不到法律保障。
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