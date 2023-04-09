山東男肚子驚傳出音樂 自嘲「應該沒人見過」

記者林兪彤／綜合報導

很多人在睡前都有戴上耳機聽音樂或是看影片的習慣，但近日山東省卻有一名男子小勇在睡覺時誤吞耳機，導致手機在播放音樂時，聲音透過耳機從他的肚子裡傳出來。他也開玩笑表示，會唱歌的肚子應該還沒人見過。

7日，在大陸山東省濟南市，有名男子小勇因在睡前戴著耳機聽歌不小心睡著，半夜起來上廁所時發現耳機不見了，便拿起手機播點開音樂進行播放，聽到自己肚子裡傳出歌聲，才驚覺自己在睡夢中誤吞了自己的藍牙耳機。

影片中，小勇還現場表演了「肚子唱歌」的情景，拿起手機撥放音樂，他的肚子裡便傳出清楚的音樂聲。而從醫院拍攝的X光片中，也可以看出有隻耳機「橫躺」在小勇的腹部區域。小勇表示，現在必須透過吃瀉藥讓身體自行排出耳機，如果實在沒辦法，才考慮透過開刀取出來。

看到小勇的分享，不少網友也紛紛調侃「耳機沒電就不會響了」、「這個耳機還挺防水的」、「是怎麼才會誤吞的，夢到吃了大雞腿嗎」、「這耳機能抵禦胃酸腐蝕，看來品質不錯」。

對此，醫學專家也呼籲大家千萬不要戴著耳機就入眠，除了耳機會壓迫到耳朵而影響到睡眠品質之外，耳機也會阻礙空氣的流通，長時間配戴耳機很容易讓耳道發炎感染。

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