山東男被雙親送精神病院　院方稱父母都「有病」惹熱議

山東一名年輕男子因為經常和父母頂嘴吵架、打遊戲晚睡晚起，被送進精神病院「強制住院治療」，出院後為證明自己沒病，他極力勸說父母去看精神科，不料爸媽也被診斷出患有精神疾病，引發熱議。

據《華商報》消息，莫楠（化名）今年24歲，從高三起只要和父母發生爭吵，母親就說他「犯病了」，帶他去看精神科，每一次配合和服從父母的診治服藥，都成為他後來被確診為一名嚴重精神病患者的重要依據。

「生不如死」的地方

2020年5月疫情時期，大家都被封在家，莫楠家中的爭吵更加頻繁，父親不允許他進客廳，只要出了自己房門，就認為他不好好學習，網課之餘打遊戲和睡覺，都被其爸媽視為是「異常行為」。

2021年7月28日晚，莫楠再度被父母哄騙去醫院看診，不料任何檢查都沒做，護士就跟他說要住院3個月，莫楠隨即反抗企圖脫逃，並與院內醫護人員發生肢體衝突：「我被好些人按在床上，有人用帶子捆綁我，有人給我打針，還有人電擊我的頭部，我整個頭就跟要炸裂了一樣，疼得想死。」

在被強制住院期間，醫生允許他給家人打電話，他求父母要出院，卻得到「要割去身上的腐肉，才能長出好肉來，你好好接受治療」的回應，直到2021年10月20日，莫楠終於得以離開他口中「生不如死」的地方。