山東男被雙親送精神病院　院方稱父母都「有病」惹熱議

山東一名年輕男子因為經常和父母頂嘴吵架、打遊戲晚睡晚起，被送進精神病院「強制住院治療」，出院後為證明自己沒病，他極力勸說父母去看精神科，不料爸媽也被診斷出患有精神疾病，引發熱議。
據《華商報》消息，莫楠（化名）今年24歲，從高三起只要和父母發生爭吵，母親就說他「犯病了」，帶他去看精神科，每一次配合和服從父母的診治服藥，都成為他後來被確診為一名嚴重精神病患者的重要依據。
「生不如死」的地方
2020年5月疫情時期，大家都被封在家，莫楠家中的爭吵更加頻繁，父親不允許他進客廳，只要出了自己房門，就認為他不好好學習，網課之餘打遊戲和睡覺，都被其爸媽視為是「異常行為」。
2021年7月28日晚，莫楠再度被父母哄騙去醫院看診，不料任何檢查都沒做，護士就跟他說要住院3個月，莫楠隨即反抗企圖脫逃，並與院內醫護人員發生肢體衝突：「我被好些人按在床上，有人用帶子捆綁我，有人給我打針，還有人電擊我的頭部，我整個頭就跟要炸裂了一樣，疼得想死。」
在被強制住院期間，醫生允許他給家人打電話，他求父母要出院，卻得到「要割去身上的腐肉，才能長出好肉來，你好好接受治療」的回應，直到2021年10月20日，莫楠終於得以離開他口中「生不如死」的地方。
精神病醫院被批隨意診治
莫楠出院後為證明自己沒病，並防止被父母再次送進精神病院的情況發生，他極力勸說父母去看精神科，想用「魔法打敗魔法」的辦法，剝奪父母監管他的權利：「也可能是我跟我媽哭訴住院期間的遭遇，讓她心生憐憫吧，她決定『以身試病』，親自住進精神病院裏看看。」
莫楠父母分別於去年11月、12月前往山東省精神衛生中心就診，莫父主訴為「妄聞多疑8年」，醫生給出的診斷為「未分化型精神分裂症」；莫母主訴「疑心大、孤僻8至9年」，同樣診斷為「未分化型精神分裂症」。
莫楠一家三口的「精神互害」新聞，引發網友熱烈討論，認為反映出的是當下一些精神病醫院對患者治療的隨意、管理的混亂，以及精神衛生法的不健全：「真是看懵了…」、「這樣的父母太窒息了」、「如果從法律層面能出台一套嚴格機制，也許被精神病患者會少些」。
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