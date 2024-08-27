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2024-08-27 16:10:08

山東男5個月喪減110磅　五官逆襲震驚網民(有片)

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山東男5個月喪減110磅，五官逆襲震驚網民。(微博)

山東男5個月喪減110磅，五官逆襲震驚網民。(微博)

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不少男女也會不惜一切減肥瘦身，部分人是為了美，亦有人為了其他原因。山東青島一名重逾260(240)的男子，因為肥胖影健康，決定轉工並用5個月暴減110(100)成功五官逆襲，令網民震驚。

綜合《山海視頻》等內地媒體報道，這名男子表示，自己曾當導演拍攝等工作，由於作息不規律，肥得重達260磅，身體狀態很不好，呼吸不順暢，為了恢復健康，決定離開自己喜歡的工作，當上朝九晚六的工作，放工後就去健身，每晚10時許才回家，靠不懈堅持減到現在的約154(140)。他說，一個人租屋埋頭苦練，餓到晚上睡不著覺、等待天亮的那段日子到現在仍記憶猶新。其實對於顏值逆襲沒太多感受，但現在有強壯的身體去做自己想做的事，各方面也在朝著好的方向發展。

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男子表示，自己曾當導演拍攝等工作，作息不規律，肥得重達260磅，身體狀態很不好，呼吸不順暢。(微博) 男子決定離開自己喜歡的工作，當上朝九晚六的工作，放工後就去健身，每晚10時許才回家。(微博) 他說，一個人租屋埋頭苦練，餓到晚上睡不著覺、等待天亮的那段日子到現在仍記憶猶新。(微博) 男子決定離開自己喜歡的工作，當上朝九晚六的工作，放工後就去健身，每晚10時許才回家。(微博) 男子決定離開自己喜歡的工作，當上朝九晚六的工作，放工後就去健身，每晚10時許才回家。(微博) 他說，其實對於顏值逆襲沒太多感受，但現在有強壯的身體去做自己想做的事。(微博)

網民：關鍵是身體健康最重要

網上影片濃縮了男子的5個月艱苦瘦身過程，及至尾聲可見，他的五官輪廓的確比瘦身前清晰分明，身形亦很結實健碩。不少網民都因前後變化甚大為之驚嘆，紛紛留言大讚男子厲害和有毅力，是「潛力股」、「肥宅變男神」、「年輕了20歲」、「爆改」令人羨慕不已，亦有人質疑「真是同一個人嗎？」、「5個月，有沒有可能？」。不過，亦有人指出，好不好看另說，關鍵是身體健康最重要。

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