山東男5個月喪減110磅　五官逆襲震驚網民(有片)

不少男女也會不惜一切減肥瘦身，部分人是為了美，亦有人為了其他原因。山東青島一名重逾260磅(240斤)的男子，因為肥胖影健康，決定轉工並用5個月暴減110磅(100斤)成功五官逆襲，令網民震驚。

綜合《山海視頻》等內地媒體報道，這名男子表示，自己曾當導演拍攝等工作，由於作息不規律，肥得重達260磅，身體狀態很不好，呼吸不順暢，為了恢復健康，決定離開自己喜歡的工作，當上朝九晚六的工作，放工後就去健身，每晚10時許才回家，靠不懈堅持減到現在的約154磅(140斤)。他說，一個人租屋埋頭苦練，餓到晚上睡不著覺、等待天亮的那段日子到現在仍記憶猶新。其實對於顏值逆襲沒太多感受，但現在有強壯的身體去做自己想做的事，各方面也在朝著好的方向發展。