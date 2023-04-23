山東相親大會吸引逾4000人 單身男要求女方無弟弟生怕「扶弟魔」

記者李宗芳／綜合報道 山東濟南千佛山風景區日前舉辦一場相親大會，現場吸引超過4300單身男女前來尋覓有緣人。一名1990年出生的單身男子，在其訊息欄上列出擇偶條件，除了希望女方工作穩定、有車有房，還特別要求「無弟弟」，意外引發網路熱議。 綜合內媒報道，這場「三月三千佛山相親大會」從4月20日起至23日，為期4天，累計報名人數達4300多人，報名嘉賓以「90後」為主，佔了56.1%，其次是「80後」佔總人數的35.4%。有記者注意到，要求女方不能有弟弟，成為不少單身男的擇偶條件之一。

相親大會報名嘉賓以「90後」為主，佔總人數56.1%。（圖／翻攝齊魯晚報） 一名1990年男子，在個人訊息欄上羅列多項擇偶條件，他希望女方除了工作穩定、有車有房，工作生活在東部，無體育訓練經歷，無境外學習工作生活經歷外，還特別要求對方「無弟弟」。 另一名1998年生男子，也在擇偶標準中寫道，希望自己未來的另一半能溫柔體貼、可愛懂事，身高和體重不限，重要的是價值觀合適，要有相當上進心，另外還希望對方是濟南本地人，而且「沒弟弟最好」。 不光是部分男嘉賓介意女方「有弟弟」，一名96年生報名女子也特別提前說明，自己有一個弟弟在讀大學，學習比她好，並強調「自己不會是伏地魔（扶弟魔）」。