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2023-09-08 16:00:40

山東童出生22天被拐失蹤　遭割舌打斷腿淪乞丐16年後與父母團圓

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山東童出生22天被拐失蹤　遭割舌打斷腿淪乞丐16年後與父母團圓 (示意圖)

文／CTWANT

山東省菏澤市牡丹區2006年發生一宗綁架案，出生僅22天的嬰兒在家中突然失蹤，父母到處尋找無果，直到16年後接到一通電話，終於找到了兒子，雖然孩子還活着，卻是令人心痛的結果。

母接到鄰居電話離開片刻

根據《網易新聞》、《docbao》報道，事情發生在2006年6月，這對夫妻的兒子才出生22天，妻子抱着孩子在院子曬太陽，突然接到鄰居電話離開片刻，當她回家時，沒看到兒子的蹤影，驚慌失措開始四處尋找，卻沒有半點線索。當時老公剛參加完養父的葬禮回到家中，得知兒子不見了，2人開始展開找人，翻箱倒櫃找遍整個房子，也詢問所有的親朋好友，並在社區張貼尋人啟事，但到了隔天仍然沒有任何消息。

由於當年監視器尚未普及，無法知道綁匪的行蹤，不過夫妻倆前幾個月還懷抱希望，跑遍車站、碼頭，還到外地進行實地調查，可是還是一點線索都沒有，隨著時間一年一年過去，他們也慢慢放棄，認為找到兒子的可能性很低。

只能發單音節的嘶啞聲響

轉眼過了16年，某天夫妻倆接到一通電話，警方告知已經找到人，他們隨即趕到指定地點，看到一個滿身傷痕的少年，那就是他們日思夜想的兒子，已經不是記憶中的嬰兒。更讓人心痛的是，少年渾身是傷、雙腿殘疾，舌頭還被割掉，說不出話來，只能發單音節的嘶啞聲響，他在一群乞丐中長大，飽受挨打和飢餓，嚴重營養不良，每天靠乞討維生。

夫妻倆看到自己的骨肉遭受痛苦和折磨，心就像是被刀割一般，淚崩：「對不起，你受了太多的苦，對不起，都是我的錯…」然而少年和父母重逢非常高興，經歷在街頭流浪乞討的日子，現在終於回到家人身邊。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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