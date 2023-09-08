山東童出生22天被拐失蹤　遭割舌打斷腿淪乞丐16年後與父母團圓

文／CTWANT

山東省菏澤市牡丹區2006年發生一宗綁架案，出生僅22天的嬰兒在家中突然失蹤，父母到處尋找無果，直到16年後接到一通電話，終於找到了兒子，雖然孩子還活着，卻是令人心痛的結果。

母接到鄰居電話離開片刻

根據《網易新聞》、《docbao》報道，事情發生在2006年6月，這對夫妻的兒子才出生22天，妻子抱着孩子在院子曬太陽，突然接到鄰居電話離開片刻，當她回家時，沒看到兒子的蹤影，驚慌失措開始四處尋找，卻沒有半點線索。當時老公剛參加完養父的葬禮回到家中，得知兒子不見了，2人開始展開找人，翻箱倒櫃找遍整個房子，也詢問所有的親朋好友，並在社區張貼尋人啟事，但到了隔天仍然沒有任何消息。

由於當年監視器尚未普及，無法知道綁匪的行蹤，不過夫妻倆前幾個月還懷抱希望，跑遍車站、碼頭，還到外地進行實地調查，可是還是一點線索都沒有，隨著時間一年一年過去，他們也慢慢放棄，認為找到兒子的可能性很低。