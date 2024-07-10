山東美女挑戰用頭撼爆西瓜致腦震盪入院　專家：要有判斷力勿盲目跟風(有片)

開西瓜用刀切方便、衞生又不浪費，但有些人卻愛另類方法。山東煙台有一名女子日前和朋友買了西瓜，看見朋友徒手輕鬆就將西瓜劈開，玩得興起，便想向更高難度挑戰，要用頭撼西瓜，詎料西瓜沒有被撼爆，自己卻因為腦震盪入院。

根據《齊魯晚報》等內地媒體報道，山東一名女網民抖音帳號「留仙莊老牛湯」於上周日(7日)和朋友鬧著玩，朋友表演徒手劈西瓜，看著西瓜就給劈開，女網民也不甘示弱，要來個更狠的，於是將西瓜放到桌上，一頭撼向西瓜，但西瓜原封不動，女網民就捧起西瓜再撼向自己的頭，詎料西瓜未有爆開，反而她一陣暈眩，掩著頭部失笑，後來感覺不適，只好到醫院檢查，結被診斷為輕微腦震盪。有趣的是，朋友們紛紛帶西瓜到醫院探病，甚至有人帶冬瓜，令女子哭笑不得。