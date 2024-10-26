山東老夫婦參加平價團變買樓　女兒怒追16.5萬訂金

在山東省威海市，一名女子的父母參加旅遊團，卻被帶去買樓，半推半就下花了16.5萬人民幣（約18萬港元）訂下一戶海景房，事發後女子要求退款，雙方仍在協商。

《澎湃新聞網》報道，這名現居江蘇省的戴姓女子表示，她的父母是中信保誠保險公司的客戶，今年9月初她父母的王姓業務員說，可以安排倆老去山東威海遊玩，三天兩夜只要繳交200元人民幣（約218港元），她父母覺得費用不高，於是欣然同意前往。