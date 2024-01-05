山東老闆豪花800萬買16輛BMW獎勵員工　揚言下一步要送樓「搶人才」

山東一家生物科技公司，為了獎勵銷售成績名列前茅的業務人員，竟然大手筆買了16輛BMW休旅車讓他們開，也承諾三年後若維持佳績，就能成為車子的主人。

據《澎湃新聞》報道，山東濰坊青州市一生物科技公司，為了獎勵銷售榜上創下佳績的業務團隊，新的一年大手筆買下16輛總價值近800萬元人民幣（約878萬港元）的BMW休旅車。

車子的所有權暫時為公司

公司負責人表示，由於這些銷售精英為公司的發展做出巨大貢獻：「想讓他們出去跑業務時，能更有底氣及自信，雖目前車子的所有權暫時為公司的，但三年後若業績依然亮眼，那車就歸他們。」

根據了解，公司購入了三種不同的BMW休旅車，分別是x1、x3、x5，依照年資位階等，按級別獎勵。