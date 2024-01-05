山東老闆豪花800萬買16輛BMW獎勵員工　揚言下一步要送樓「搶人才」

山東一家生物科技公司，為了獎勵銷售成績名列前茅的業務人員，竟然大手筆買了16輛BMW休旅車讓他們開，也承諾三年後若維持佳績，就能成為車子的主人。
據《澎湃新聞》報道，山東濰坊青州市一生物科技公司，為了獎勵銷售榜上創下佳績的業務團隊，新的一年大手筆買下16輛總價值近800萬元人民幣（約878萬港元）的BMW休旅車。
車子的所有權暫時為公司
公司負責人表示，由於這些銷售精英為公司的發展做出巨大貢獻：「想讓他們出去跑業務時，能更有底氣及自信，雖目前車子的所有權暫時為公司的，但三年後若業績依然亮眼，那車就歸他們。」
根據了解，公司購入了三種不同的BMW休旅車，分別是x1、x3、x5，依照年資位階等，按級別獎勵。
該家公司對於被獎勵者也有一定的要求，負責人說：「獎勵者的工作年限要達到5年、10年以上才有。同時，他們現在只有車輛的使用權，所有權是公司的，要達到三年以後，根據績效再把車輛所有權轉給員工。」
「為甚麼又是別人的公司」
車輛銷售員證實，這16輛車都是該公司元旦時剛提的新車。不少網友直呼，「還缺人嗎」、「使用權也好啊，為甚麼又是別人的公司」、「這是甚麼神仙公司，速速把名字報上來」。
據《中華網》報道，該家公司超寵溺員工，老闆透露：「以前送過平治，我下步還要給員工送房子。要給剛步入社會的小孩、還有年輕人買房子，讓優秀的人都到這我來做銷售。」
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