山東臨沂防疫人員毆打居民 警方行政拘留7人

山東臨沂蘭山區警方今日通報，蘭山街道7名防疫人員昨午4時許與居民發生衝突，並發生拖拽、毆打等行為，涉案7人已被行政拘留。蘭山區警方強調，將對侵害公民人身安全等合法權益的違法犯罪行為依法嚴厲打擊，全力維護社會和諧穩定。

網傳短片最少2男1女被拖出小區門外

通報無提及事發原因。社交平台則流傳一段疑似事發現場短片，一開始可見畫面上有一批穿著全套防護衣的防疫人員聚集，其中四五人將一名男子強行架走；男子中途跌倒，就被強行拖出封控小區大門。多名穿黑色制服的疑似保安在門外圍觀。

男子被拖出大門不久就被防疫人員及不明黑衣黑褲男子圍毆，隨後另一名男子亦被幾名防疫人員「押解」到旁邊。疑似保安人員一度制止防疫人員施暴，但仍有人趁對方不注意時猛踢男子。沒多久更有一名穿粉色外套的女子被防疫人員「掟」在附近地面，女子趴在地上，沒有動彈。