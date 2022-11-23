山東菜農毀菜引關注 官媒頭版斥「勿讓加碼防疫傷農」

新冠疫情下，內地一些地方為求「清零」，防疫措施「層層加碼」，限制人員出入，其中山東菏澤市曹縣就有菜農因無貨商去收菜，不得不剷平產量近十萬斤的芹菜田，引起輿論關注。
曹縣韓集鎮、常樂集鎮等多個村莊早前曾向菏澤市媒體求助，指近期是曹縣芹菜豐收期，以往曹縣芹菜大多銷往河南、北京等地，但受疫情影響，銷路中斷，近二千畝芹菜若再無人收購，就只能爛在田地裡，呼籲民眾和商家助尋銷路。
官媒：運菜車遇阻礙 致菜農難賣菜
官媒《農民日報》今日在頭版發表題為《農民緣何毀菜？勿讓「加碼」傷農》的評論文章，直言農民無奈毀菜的片段令人心疼、心酸，質疑「初冬時節，本應是蔬菜緊俏、購銷兩旺的好時節。曹縣蔬菜為何在地頭就遭遇賣難？」
文章引述其他媒體指出，曹縣韓集鎮並無疫情高風險區，但能入鎮運菜的貨商寥寥無幾，因為來自外地的運菜車必須提前3天報備，惟鄭州和西北五省等地的貨車，即使提前報備也不能前往；本地貨車運菜到外地，即使不經過疫情風險區，回鄉後也要居家隔離7日。文章直斥，「如此，曹縣蔬菜的『出縣』之路自然阻礙重重」。
蔬菜收購價跌至幾分錢 批發市場菜價節節上升
文章又指出，曹縣蔬菜面對的窘境並非孤例，近期多地都有網民反映家鄉蔬菜正遭遇「賣難」，為騰出耕地換種小麥而要忍痛將蔬菜就地銷毀。文章還引述一份來自北京新發地批發市場的調查報告指，自上月底起至本月初，一些蔬菜的「地頭價」從1元(人民幣，下同)跌至幾毫、甚至幾分，而新發地市場內的蔬菜價格，按周上漲9.03%。報告列舉的諸多原因，包括「貨車司機在檢查站排隊時間過長，核酸過期重採重排」。文章直指，「顯然，疫情中的『交通梗阻』已經成為蔬菜滯銷中不可忽視的重要因素」。
文章重申，交通運輸部規定，嚴禁以車籍地、戶籍地，或有涉疫地區行程為由，限制貨車通行，而且檢查站要按「即採即走即追」放行貨車，「更不能因為是『外地車』，就要區別對待、層層審批」。文章又提到，20條優化防疫措施頒布後，曹縣正調整防疫措施，全力暢通交通大動脈和物流微循環，「效果如何，值得期待」。
官媒敦促為運菜車多開綠燈 少添梗阻
文章敦促各方面科學防疫，杜絕「一封了之」，同時防範「一放了之」，強調「市民要吃菜，農民要收入，農時也不等人」，各地應為運菜車多開「綠燈」，少添「梗阻」，「讓田間新鮮的蔬菜熱氣騰騰地端上千家萬戶的餐桌，讓每一位耕耘者都能勤有所得」。