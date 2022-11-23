山東菜農毀菜引關注 官媒頭版斥「勿讓加碼防疫傷農」

新冠疫情下，內地一些地方為求「清零」，防疫措施「層層加碼」，限制人員出入，其中山東菏澤市曹縣就有菜農因無貨商去收菜，不得不剷平產量近十萬斤的芹菜田，引起輿論關注。 曹縣韓集鎮、常樂集鎮等多個村莊早前曾向菏澤市媒體求助，指近期是曹縣芹菜豐收期，以往曹縣芹菜大多銷往河南、北京等地，但受疫情影響，銷路中斷，近二千畝芹菜若再無人收購，就只能爛在田地裡，呼籲民眾和商家助尋銷路。

官媒：運菜車遇阻礙 致菜農難賣菜 官媒《農民日報》今日在頭版發表題為《農民緣何毀菜？勿讓「加碼」傷農》的評論文章，直言農民無奈毀菜的片段令人心疼、心酸，質疑「初冬時節，本應是蔬菜緊俏、購銷兩旺的好時節。曹縣蔬菜為何在地頭就遭遇賣難？」 文章引述其他媒體指出，曹縣韓集鎮並無疫情高風險區，但能入鎮運菜的貨商寥寥無幾，因為來自外地的運菜車必須提前3天報備，惟鄭州和西北五省等地的貨車，即使提前報備也不能前往；本地貨車運菜到外地，即使不經過疫情風險區，回鄉後也要居家隔離7日。文章直斥，「如此，曹縣蔬菜的『出縣』之路自然阻礙重重」。 蔬菜收購價跌至幾分錢 批發市場菜價節節上升 文章又指出，曹縣蔬菜面對的窘境並非孤例，近期多地都有網民反映家鄉蔬菜正遭遇「賣難」，為騰出耕地換種小麥而要忍痛將蔬菜就地銷毀。文章還引述一份來自北京新發地批發市場的調查報告指，自上月底起至本月初，一些蔬菜的「地頭價」從1元(人民幣，下同)跌至幾毫、甚至幾分，而新發地市場內的蔬菜價格，按周上漲9.03%。報告列舉的諸多原因，包括「貨車司機在檢查站排隊時間過長，核酸過期重採重排」。文章直指，「顯然，疫情中的『交通梗阻』已經成為蔬菜滯銷中不可忽視的重要因素」。