山東趵突泉錦鯉遭過度餵食飽死　保安提遺體勸阻遊客無效

正值內地「十一」連假出遊高峰，有遊客熱衷於在戶外投餵動物，令不少景區十分頭痛。4日，山東省濟南著名景點趵突泉保安手提錦鯉屍體，勸阻遊客投餵，相關引發網上熱議。

「說你們也不信」

據山東電視生活頻道欄目《生活幫》4日報道，當日趵突泉的一名保安手提錦鯉，向現場遊客喊話道：「大家千萬不要餵魚啊，已經撐死好幾條了」；「不要屠殺生靈啊」。隨後他無奈轉身離開，抱怨道：「說你們也不信。」

這一影片迅速登上新浪微博熱搜，黑色幽默的情節令內地網友紛紛吐槽：「我猜中了開頭，卻沒猜中結尾，竟然撐死了，有點心疼有點搞笑」；「魚在想：中秋節的還沒消化完，這又來了」；「真的，好多魚胖得都游不動了」；「罪過罪過」。