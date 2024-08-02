山東養殖場發現炭疽病例 5名接觸者確診隔離治療

央視新聞今日(2日)報道，山東聊城市陽穀縣七級鎮有肉牛養殖場發現炭疽病例，5人確診正隔離治療。當地立即封閉養殖場，並對養殖場所有畜養動物進行撲殺和無害化處理，對養殖場及周邊環境開展全面消殺和監測，未發現其他陽性家畜，相關畜產品未進入市場流通環節。同時，全面開展病畜接觸人員流調排查、採樣檢測和症狀監測。 截至今日上午10時，有5名直接接觸病畜的養殖場工作人員診斷為皮膚炭疽，症狀較輕，已全部隔離治療，其餘密切接觸人員全部嚴格落實健康監測，未發現感染。

網傳「死了80多頭牛」 內媒昨日報道，網傳該養殖場「一百多頭牛，死了80多頭」，更聲稱有人死亡，疑因炭疽病所致，七級鎮政府昨日稱未接到任何封鎖、管控的通知。七二村村委會工作人員昨稱「網上都是謠言，沒有傳給人，沒有死人。村內確實有牛得過病，但已經是半個多月以前的事情，得病的牛也已經被燒掉掩埋，已經過去了，沒有傳給人。」 鮮見以人傳人方式傳播 本港衞生防護中心資料顯示，炭疽是由炭疽桿菌引致的一種急性傳染病。這種疾病通常發生於動物身上，但亦可感染人類，並不流行於大多數工業化國家，反而最多見於常有動物患上炭疽的農業地區。在人類之間，有染病之虞的通常是因職業關係要處理受感染動物的農業及野生生物工作者。