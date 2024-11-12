山東高校女生宿舍火警 學生須「刷臉」逃生爆爭議

山東濟南的齊魯工業大學長清校區女生宿舍發生火警，但學生逃生時卻發現宿舍人臉識別的閘機沒有打開，逃生依然要「刷臉」才能出去，成為撤離「攔路虎」(網上圖片)

走火警都要人臉識別？山東濟南的齊魯工業大學長清校區女生宿舍周日（10日）發生火警，但學生逃生時卻發現宿舍人臉識別的閘機沒有打開，逃生依然要「刷臉」才能出去，成為撤離「攔路虎」。校方警務室工作人員回應稱，「刷臉是我們學校的一個安全系統，因為當時人太多了，肯定得刷臉，要不怎麼保證學生的安全？」，並強調這是「很小」的火災，引發廣泛爭議。

有學生指當日下午女生宿舍發生火警，影片顯示，起火點位於一層的一間宿舍內，火焰伴隨濃煙從裝有防盜柵欄的窗戶中竄出。有學生當晚表示，逃生通道受阻，原因是宿舍樓門口的閘機未開啓，導致大家在撤離時必須逐一刷臉才能通過，無法順利疏散，「下樓感覺自己要交代在這兒了，死閘機全堵那兒了。」另有學生稱「閘機還有人在掃臉，打不開最後跨出去。」部分學生被堵在閘機吸下煙霧，「大家都在哭，任何應急措施都沒有，煙霧報警器聲音很小，平常消防演練的應急門也沒開。」

學校回應刷臉是為保障安全

校方警務室工作人員表示，火警並未導致師生受傷，他們已進行了緊急處理，「是一個很小的火警，我們很快就及時處理了，火警是由宿舍內使用的外置充電器引起」。對於學生提出的刷臉耽誤撤離時間的問題，工作人員解釋稱，「由於撤離人數多，必須進行刷臉驗證，這是學校的安全措施之一。因為當時人太多了，肯定得刷臉，要不怎麼保證學生的安全？」

有網民對此回應表示不滿，稱「等出了人命了校領導就不用刷臉了」、「不是本校的學生，沒登記臉的還不讓逃生嗎？」、「不是應該有應急開啓嗎」。

