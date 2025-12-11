山東鳥浪化鯤奇景登小紅書榜首　網民：北冥有魚是真的

網傳多段影片，金色夕陽餘暉下，數十萬隻候鳥同時起飛，在天際間形成不斷變幻，時而聚合成巨鯨般的黑色漩渦，時而幻化為大鵬展翅的金色流光，具象化戰國時期哲學家莊子〈逍遙遊〉中「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲。」

山東東營黃河口濕地近日上演候鳥集群遷徙奇觀，以變幻莫測的飛行陣型重現莊子〈逍遙遊〉中「鯤鵬展翅」磅礴意象，一度登上小紅書熱點榜榜首，讓網友直呼「北冥有魚是真的」！

「古人的浪漫想像原來都有現實投射」

據《深港在線》報道，多名遊客和攝影愛好者記錄下令嘖嘖稱奇的場面：「最初看到遠處飄來一團黑霧時，我以為是暴風雨前的積雨雲。」一位目擊者描述，當這群「空中巨鯨」以每秒數米的速度掠過頭頂時，能清晰地聽見羽翼切割空氣的呼嘯聲。攝影愛好者李林則表示，自己從事攝影8年，規模如此龐大的鳥浪也是第一次見到，非常興奮。

相關話題「北冥有魚竟然是真的」隨即引爆網絡，不少網友在看到影片後留言感嘆「原來這就是鯤鵬」、「古人的浪漫想像原來都有現實投射」、「終於明白莊子不是瞎寫，是真見過天地壯闊」、「此時此刻義務教育完成了閉環」。