山東10歲男童腹痛就醫　一個手術6個器官遭切除(有片)

山東一名現年12歲的男童在2年前某天，因腹痛到醫院就醫，進行手術治療時被切除多個器官，導致終身無法正常進食，只能靠注射營養液維生。醫院今年7月作出20萬元人民幣(下同)賠償，但男童的母親至今仍無法接受醫院仍未有給她一個交代。事件曝光後，不少民質疑醫生是否存在醫療疏失。

綜合《大河報》、《視點視頻》等內地媒體報道，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親立刻帶他到當地成武縣人民醫院檢查。做CT後指發現男童的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須儘快進行腹腔鏡手術。手術歷時近14小時，期間醫師多次要求在手術室外的男童家屬簽署同意書，包括指出現大出血、「胰腺長出腫瘤」決定切除胰腺與十二指腸，並拒絕家屬提出的轉院要求。結果手術結束後，家屬發現兒子被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃與小腸等6個器官，消化系統幾乎沒了，自此無法正常進食或飲水，僅能依靠靜脈注射營養維生。