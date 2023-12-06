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中國
2023-12-06 15:20:00

山東10歲男童鎖匙插眼眶深達5cm　手術成功視力並沒受影響

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據《澎湃新聞》報導，山東男童聰聰今年10歲，個性十分活潑。11月16日下午，他放學途中不慎摔倒，臉重摔在地上，手被壓在臉下。就這麼剛好，他手中正好拿著鑰匙，直立插入了倒地的臉上，而且位置就在眉骨中間，深達5公分。嚇得他不斷放聲大哭，大量鮮血不斷從傷口冒了出來。隨後，聰聰被緊急送入山東大學齊魯醫院（青島）急診科。

山東一名10歲男童，回家途中不慎跌倒，手中的鑰匙直插入眼眶深達5cm，當場血流如注被緊急送醫。據《澎湃新聞》報道，山東男童聰聰今年10歲，個性十分活潑。11月16日下午，他放學途中不慎摔倒，臉重摔在地上，手被壓在臉下，而他手中正好有鑰匙，直立插入眉骨中間，深達5cm。嚇得他放聲大哭，大量鮮血不斷從傷口冒了出來。隨後，聰聰被緊急送入山東大學齊魯醫院（青島）急診科。

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醫生叮囑不可隨意將物體拔出

院方緊急開設優先通道，率先為他急救處置，首先進行外部消毒、並且照了電腦斷層。檢驗結果顯示，異物刺進顱內，比較幸運的是，顱內沒有出血等危機情況，急診科立即請來神經外科及眼科共同會診，當天晚上也進行全身麻醉手術。所幸，手術過程十分順利，雖然鑰匙刺穿骨頭，但並沒有傷及硬腦膜及腦組織，鑰匙也被順利取出，經由眼科醫師檢查，聰聰的視力並沒有受影響。目前聰聰經過抗感染治療，身體指標都恢復正常，已順利出院返家，頭上的傷疤也已經癒合，只要等到頭髮長回來，外表就幾乎看不見疤痕，並不會影響美觀。山東大學齊魯（青島）醫院神經外科副主任醫師姜彬表示，每年都會接到超過100例腦外傷患者，聰聰的情況是不幸中的萬幸，若真的碰到這種情況，千萬不能隨意將物體拔出，需要由專業醫師來指導下一步治療。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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