山東24歲男零培訓誤觸儀器輻射源　雙手腐爛料截肢

內地一名24歲男子在山東省高密市一家公司，從事「金屬探傷」工作，利用探傷器檢驗金屬製件內部缺陷，其間不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致右手嚴重受傷，左手也開始腐爛和疼痛，將面臨截肢。

檢測儀器被沙粒卡住

《網易》報道，這名陳姓男子來自貴州省畢節市，由於輟學學歷不高，一直到處打工，今年4月21日他到山東省高密市一家外判公司，從事金屬探傷工作。金屬探傷是利用探傷器，檢驗金屬製品內部缺陷，例如隱蔽的裂紋、砂眼、雜質等。

豈料他上班第6天，就發生意外。陳男說，由於當時工作繁忙，沒有與老闆簽訂勞動合約，也沒有進行培訓，事發當天，他因檢測儀器被沙粒卡住，無法正常運作，於是向公司報告，維修師傅在電話中，指示要他拔掉儀器管子檢查，但因對儀器不熟悉，他在操作過程中，竟不慎誤觸輻射源。