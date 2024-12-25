熱門搜尋:
聖誕2024 美國減息 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
中國
2024-12-25 15:45:53

山東24歲男零培訓誤觸儀器輻射源　雙手腐爛料截肢

分享：

陳男的手明顯腫脹變形。（圖/翻攝新浪微博）

adblk5

內地一名24歲男子在山東省高密市一家公司，從事「金屬探傷」工作，利用探傷器檢驗金屬製件內部缺陷，其間不慎誤觸檢測儀器的輻射源，導致右手嚴重受傷，左手也開始腐爛和疼痛，將面臨截肢。

檢測儀器被沙粒卡住

《網易》報道，這名陳姓男子來自貴州省畢節市，由於輟學學歷不高，一直到處打工，今年4月21日他到山東省高密市一家外判公司，從事金屬探傷工作。金屬探傷是利用探傷器，檢驗金屬製品內部缺陷，例如隱蔽的裂紋、砂眼、雜質等。

豈料他上班第6天，就發生意外。陳男說，由於當時工作繁忙，沒有與老闆簽訂勞動合約，也沒有進行培訓，事發當天，他因檢測儀器被沙粒卡住，無法正常運作，於是向公司報告，維修師傅在電話中，指示要他拔掉儀器管子檢查，但因對儀器不熟悉，他在操作過程中，竟不慎誤觸輻射源。

事件引發網友討論。（圖/翻攝新浪微博）

公司賠款但要求放棄其他權益

事發後他右手嚴重受傷，左手也開始腐爛和疼痛，期間公司雖承諾支付醫療費用，但要求他放棄其他權益，遭到陳男拒絕。

住院期間，陳男一直在接受治療，近日他拍攝影片證實，將將面臨截肢手術，手術安排在下月初進行。事件引發網友關注，有網友表示惋惜，「才24歲就截肢，今後人生怎麼辦」，還有網友表示，「沒簽勞動合同（公司）更要賠錢」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk6

冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖）

冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖） 冬至、聖誕節、農曆新年飲食減肥方法（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 