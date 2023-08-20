山東3名醉漢深夜鬧事威脅要打人　遭13歲少女持菜刀衝下樓斬傷

記者李宗芳／綜合報道
山東滕州3名男子日前酒後深夜在社區大吵大鬧，讓一名13歲少女不堪其擾，大聲喊叫要求他們安靜，雙方發生爭執，醉漢揚言要揍人，讓少女備感威脅，遂持菜刀衝下樓將其中2人砍傷。
「我們也是說着玩嘛」
網傳影片中，一名男子坐在地上，面部有一道傷口流著血，另一名男子躺在不遠處，疑似胳膊受傷，並稱是被一名女子持刀砍傷。另一段影片則顯示，有多名員警趕到現場，對雙方展開詢問。
一名男子稱是女子先拿着刀下了樓，少女則反駁表示，她當時問樓下是誰在吵，對方3人卻揚言要上樓揍她，她才拿着菜刀下了樓。隨後男子又稱「我們也是說着玩嘛」，見少女情緒再度激動，警方讓該男子不要再說話，隨後少女帶走。
少女表示對方3人揚言要上樓揍她，才衝下樓與之對抗。（圖／翻攝微博）
涉事男子傷勢不是很嚴重
據《極目新聞》報道，此事於8月8日深夜發生在山東滕州奧體華府社區附近，社區物業工作人員事後告訴記者，3名男子在小吃攤上喝酒吃宵夜，不清楚是甚麼原因和女子發生了衝突，「幾名男子傷情不是很嚴重，對方畢竟是個女的」。目前，警方已介入調查，案件仍在進一步處理中，以釐清雙方責任。
該起事件引起網友熱烈討論，大讚「小姑娘正當防衛，幹得漂亮」、「當場反殺！那麼猛一打三」、「3酒鬼調戲女子不成反被砍」、「大晚上三個陌生男人說要揍你，誰會覺得在說着玩」、「這仨男的應該給姑娘磕幾個頭，感謝不殺之恩」。
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