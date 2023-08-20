山東3名醉漢深夜鬧事威脅要打人　遭13歲少女持菜刀衝下樓斬傷

記者李宗芳／綜合報道

山東滕州3名男子日前酒後深夜在社區大吵大鬧，讓一名13歲少女不堪其擾，大聲喊叫要求他們安靜，雙方發生爭執，醉漢揚言要揍人，讓少女備感威脅，遂持菜刀衝下樓將其中2人砍傷。

「我們也是說着玩嘛」

網傳影片中，一名男子坐在地上，面部有一道傷口流著血，另一名男子躺在不遠處，疑似胳膊受傷，並稱是被一名女子持刀砍傷。另一段影片則顯示，有多名員警趕到現場，對雙方展開詢問。

一名男子稱是女子先拿着刀下了樓，少女則反駁表示，她當時問樓下是誰在吵，對方3人卻揚言要上樓揍她，她才拿着菜刀下了樓。隨後男子又稱「我們也是說着玩嘛」，見少女情緒再度激動，警方讓該男子不要再說話，隨後少女帶走。

少女表示對方3人揚言要上樓揍她，才衝下樓與之對抗。（圖／翻攝微博）