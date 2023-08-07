山東5.5級地震24傷 近10年最強 北京震感明顯

中國山東省周日凌晨發生5.5級地震，震度為該省近10年最強，造成最少24人受傷，均屬輕傷，另有超過210處房屋和牆壁損毀，並發生最少59次餘震。地震發生在凌晨2時33分，震源在德州市平原縣，震源深度10公里，屬淺層地震，多個地區感震動，包括省會濟南市、接壤山東的河北省大部分地區。距離震央逾300公里的北京亦感震動，有網民稱震感明顯。天津和較遠的江蘇、安徽及上海亦有人稱感到震動。

內地傳媒稱，近10年來，山東共發生44次三級以上地震，多數不超過4級，5級至5.9級僅1次，並無發生過6級以上地震，今次山東平原縣5.5級地震是最嚴重的一次。事發在凌晨時分，不少人在睡夢中，網上片段可見一家大細走到街上暫避，有人抱著小朋友，一對男女甚至趕不及穿衣服，用被單包裹身軀，也有人臉上還敷著面膜，向著鏡頭說：「我敷面膜，然後突然地震了。」反映震感強烈令民眾慌忙逃出屋外。有老人院則將院友移送到戶外避難，當中大部分人都不良於行。據悉，地震區多半都是磚建平房，地震過後，馬路上到處都是散落的磚瓦。有民居的牆壁出現裂痕，天花有瓦礫掉下。

「被驚醒，全家人都跑到屋外避難」

有山東居民形容震感很明顯，「玻璃都碎了，燈都破爛了」，跑到屋外暫避了半小時。店舖閉路電視片段可見貨架上物品紛紛從高處掉下來，有便利店員嚇到跑出店外。微博上各地居民都稱感到地震，位處震央地區的德州市，民眾稱「被驚醒，全家人都跑到屋外避難」。北京、濟南、河南等地網民也稱震感強烈，被地震搖醒。有一名網民說，「除了害怕，我甚麼也說不出來。」另一住在河北石家莊的居民說，當時在睡覺，感覺到頭暈，還以為是做夢，早上看見朋友發的消息才知是地震。

發生較大地震可能性低

國家自然災害防治研究院創院院長、中國地質大學教授徐錫偉向中新網稱，德州不屬地震高頻發生的地方。至於周邊甚至稍遠距離的人有明顯震感，他認為這與地震發生在凌晨有關，「大部分人都處於睡眠狀態，如果不是深度睡眠，人被搖醒之後感覺會更明顯。如果發生在白天，大部分人都在工作，可能就不一定會感覺到」。山東省地震局根據震後趨勢，初步認為今次地震後，發生更大地震的可能性很小。北京、河北、河南等地地震局指，山東地震對周邊省份影響較小。